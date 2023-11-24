Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı"

Alex Albon, Williams'ın bu hafta sonu Takımlar Şampiyonasında AlphaTauri ile gireceği 9 milyon dolarlık mücadeleyi kaybetmesi halinde kendilerini harap etmemeleri gerektiğini düşünüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Güncelleme
Alex Albon, Williams FW45

Grove merkezli takım, Abu Dabi'deki sezonun son yarışına Takımlar Şampiyonası'nda 7. mücadelesi için AlphaTauri'nin 7 puan önünde yer alıyor.

Ancak AlphaTauri, Singapur GP'sindeyaptığı gücellemenin ardından arka sıralarda hızlanan bir takım haline geldi. Aradaki 7 puanlık fark Williams için yeterli olmayabilir.

Bu mücadele arka sıra takımları içi önemli çünkü takımların aldıkları para ödülleri şampiyonadaki sıralamalarına göre dağıtılıyor. 

Verilecek para ödülü F1'in elde edeceği toplam ticari gelirine bağlı olsa da, farklı sıralamalardaki takımların alacakları tahmin edilebiliyor.

Alınan bilgilere göre, takımlar arasında paylaşılan ödül 1 milyar dolarsa, 7. ve 8. takım arasındaki alacak farkı yaklaşık 9 milyon dolar. 

Ancak Albon, yedinci bitirmenin getireceği ekstra gelirin yanı sıra padokta daha iyi bir konumun Williams için memnuniyet verici olacağını ve takımın 2023 otomobilini geliştirmesine erken son vermesinin sonucu olarak bu sıra kaybedilirse pişmanlık duyulmamasını söyledi.

Alex Albon, Williams FW45

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW45

Albon, "Doğru şeyi yaptığımız konusunda kendimize oldukça güveniyoruz." 

"Bu konu hakkında yeterince konuştuk ama uzun süredir gelişimimizi durdurduk. Gelecek yıl için odaklandığımız şeyi kaybedersek, bu kendimizi tekmelediğimiz bir an olmamalı. Gelecek yıl için bu ödüllere kavuşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Autosport tarafından AlphaTauri'nin önnde bitirmelerinin önem sorulduğunda Albon, "Para konuşur."

"Bunun bizi etkilemediğini söyleyebiliriz ama tabii ki biz yarışçıyız. Takımdaki herkes yarışçı, hepimiz hangi sırada bitireceğimizi önemsiyoruz."

"Pit alanına Williams motorhome'undan yürüyüş çok uzun ve bir pozisyon fark yaratıyor. Bakıp göreceğiz." dedi.

Williams'n Dorilton Capital gibi kararlı bir sahibi olsa da, gelirlerdeki herhangi bir artışın takımın ilerleme hırsına yardımcı olacağını düşünüyor.

Albon, "Takıma yardımcı olacak ve takımın gelişimini de hızlandıracak. Dorilton parayı koydu ve biraz daha az koymaları herkesin yararına olacaktır."

Alex Albon, Williams Racing

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Alex Albon, Williams Racing

"Dolayısıyla bu hafta sonu yarışı 7. bitirmek için büyük istek ve arzumuz var. Açıkçası bu hafta sonuna girilirken bir numaralı önceliğimiz bu." dedi.

Williams otomobilinin bu yıl büyük performans değişimleri yaşadığı göz önüne alındığında, Albon takımın şampiyonayı yedinci bitirmesinin etkileyici olacağını söylüyor.

Albon, "Takımda başardıklarımdan gururluyum. Puan kazandığımız yarışları düşünüyorum ve gerçekten sorunsuz bir yarış geçirmedik. Keşke bunlardan daha fazlası olsaydı." 

"Otomobil geçen yıla göre çok gelişti. Her hafta sonu puan kazanma şansımız olduğunu hissederek giriyoruz. Ancak bu durumda bile yarış hızımız her zaman o kadar iyi olmuyor. Yine de iyi puanlarla ayrılıyoruz." 

"Sanırım Melbourne puan kazanma fırsatını kaçırdığımı hissettiğim tek yarıştı. Ancak bu yıl yaptığımız diğer tüm yarışlarda bir şansımız olduğunda bunu değerlendirdik. Bence rakiplerimize karşı en büyük farkımız bu oldu." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"
Sonraki haber Sprint formatı değişiyor, Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi, 2026 aracı üzerinde çalışmak yasaklandı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
FIA, Verstappen olayının ardından pit çıkışında atak yapılmasını yasakladı

FIA, Verstappen olayının ardından pit çıkışında atak yapılmasını yasakladı

Formula 1
Abu Dabi GP

FIA, Verstappen olayının ardından pit çıkışında atak yapılmasını yasakladı FIA, Verstappen olayının ardından pit çıkışında atak yapılmasını yasakladı

FIA, F1 pist limitlerini denetimini iyileştirmek için yapay zeka kullanacak

FIA, F1 pist limitlerini denetimini iyileştirmek için yapay zeka kullanacak

Formula 1
Abu Dabi GP

FIA, F1 pist limitlerini denetimini iyileştirmek için yapay zeka kullanacak FIA, F1 pist limitlerini denetimini iyileştirmek için yapay zeka kullanacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Alexander Albon
Daha fazlası
Alexander Albon
Albon: "Vegas'ın bizim için iyi bir pist olacağını biliyorduk"

Albon: "Vegas'ın bizim için iyi bir pist olacağını biliyorduk"

Formula 1
Las Vegas GP

Albon: "Vegas'ın bizim için iyi bir pist olacağını biliyorduk" Albon: "Vegas'ın bizim için iyi bir pist olacağını biliyorduk"

Williams, Las Vegas için özel bir renk düzeni hazırladı

Williams, Las Vegas için özel bir renk düzeni hazırladı

Formula 1
Las Vegas GP

Williams, Las Vegas için özel bir renk düzeni hazırladı Williams, Las Vegas için özel bir renk düzeni hazırladı

Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"

Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"

Formula 1
Las Vegas GP

Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir" Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"

Williams
Daha fazlası
Williams
Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Formula 1
Abu Dabi GP

Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum" Sargeant: "2024 Williams koltuğu için gerekeni yaptım mı hâlâ bilmiyorum"

Williams: "Las Vegas sıralama turları Sargeant için dönüm noktası olabilir"

Williams: "Las Vegas sıralama turları Sargeant için dönüm noktası olabilir"

Formula 1
Las Vegas GP

Williams: "Las Vegas sıralama turları Sargeant için dönüm noktası olabilir" Williams: "Las Vegas sıralama turları Sargeant için dönüm noktası olabilir"

Alfa Romeo, Las Vegas GP'de siyah renk düzeniyle yarışacak

Alfa Romeo, Las Vegas GP'de siyah renk düzeniyle yarışacak

Formula 1
Las Vegas GP

Alfa Romeo, Las Vegas GP'de siyah renk düzeniyle yarışacak Alfa Romeo, Las Vegas GP'de siyah renk düzeniyle yarışacak

Son Haberler

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var" Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık" Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1 Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol