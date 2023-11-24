Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı"

Grove merkezli takım, Abu Dabi'deki sezonun son yarışına Takımlar Şampiyonası'nda 7. mücadelesi için AlphaTauri'nin 7 puan önünde yer alıyor.

Ancak AlphaTauri, Singapur GP'sindeyaptığı gücellemenin ardından arka sıralarda hızlanan bir takım haline geldi. Aradaki 7 puanlık fark Williams için yeterli olmayabilir.

Bu mücadele arka sıra takımları içi önemli çünkü takımların aldıkları para ödülleri şampiyonadaki sıralamalarına göre dağıtılıyor.

Verilecek para ödülü F1'in elde edeceği toplam ticari gelirine bağlı olsa da, farklı sıralamalardaki takımların alacakları tahmin edilebiliyor.

Alınan bilgilere göre, takımlar arasında paylaşılan ödül 1 milyar dolarsa, 7. ve 8. takım arasındaki alacak farkı yaklaşık 9 milyon dolar.

Ancak Albon, yedinci bitirmenin getireceği ekstra gelirin yanı sıra padokta daha iyi bir konumun Williams için memnuniyet verici olacağını ve takımın 2023 otomobilini geliştirmesine erken son vermesinin sonucu olarak bu sıra kaybedilirse pişmanlık duyulmamasını söyledi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

Albon, "Doğru şeyi yaptığımız konusunda kendimize oldukça güveniyoruz."

"Bu konu hakkında yeterince konuştuk ama uzun süredir gelişimimizi durdurduk. Gelecek yıl için odaklandığımız şeyi kaybedersek, bu kendimizi tekmelediğimiz bir an olmamalı. Gelecek yıl için bu ödüllere kavuşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Autosport tarafından AlphaTauri'nin önnde bitirmelerinin önem sorulduğunda Albon, "Para konuşur."

"Bunun bizi etkilemediğini söyleyebiliriz ama tabii ki biz yarışçıyız. Takımdaki herkes yarışçı, hepimiz hangi sırada bitireceğimizi önemsiyoruz."

"Pit alanına Williams motorhome'undan yürüyüş çok uzun ve bir pozisyon fark yaratıyor. Bakıp göreceğiz." dedi.

Williams'n Dorilton Capital gibi kararlı bir sahibi olsa da, gelirlerdeki herhangi bir artışın takımın ilerleme hırsına yardımcı olacağını düşünüyor.

Albon, "Takıma yardımcı olacak ve takımın gelişimini de hızlandıracak. Dorilton parayı koydu ve biraz daha az koymaları herkesin yararına olacaktır."

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing

"Dolayısıyla bu hafta sonu yarışı 7. bitirmek için büyük istek ve arzumuz var. Açıkçası bu hafta sonuna girilirken bir numaralı önceliğimiz bu." dedi.

Williams otomobilinin bu yıl büyük performans değişimleri yaşadığı göz önüne alındığında, Albon takımın şampiyonayı yedinci bitirmesinin etkileyici olacağını söylüyor.

Albon, "Takımda başardıklarımdan gururluyum. Puan kazandığımız yarışları düşünüyorum ve gerçekten sorunsuz bir yarış geçirmedik. Keşke bunlardan daha fazlası olsaydı."

"Otomobil geçen yıla göre çok gelişti. Her hafta sonu puan kazanma şansımız olduğunu hissederek giriyoruz. Ancak bu durumda bile yarış hızımız her zaman o kadar iyi olmuyor. Yine de iyi puanlarla ayrılıyoruz."

"Sanırım Melbourne puan kazanma fırsatını kaçırdığımı hissettiğim tek yarıştı. Ancak bu yıl yaptığımız diğer tüm yarışlarda bir şansımız olduğunda bunu değerlendirdik. Bence rakiplerimize karşı en büyük farkımız bu oldu." dedi.