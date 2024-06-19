Albon: "Williams 2026 için 2025'i feda etmeli"

Albon kısa süre önce Williams'la olan sözleşmesini en az iki yıl daha uzattı. Böylelikle 2026'da yürürlüğe girecek olan ve kısa süre önce ana hatları açıklanan yeni düzenlemelere kadar takımla bağlarını koparmayacak.

Bu sözleşmeyle Taylandlı pilot, Williams'ın köklü bir yenilenme sürecine girmesiyle birlikte Vowles'ın uzun vadeli hedefini benimsemiş oldu.

Williams pilotu, "Bu kısmen uzun vadeli sözleşmeyle ilgili, kısa vadeye o kadar odaklanmıyorsunuz."

"Daha sonra size acı getirecekse kısa vadeli başarı istemezsiniz. Bir takım olarak zirvede olmak istiyorsak gelecek hakkında daha fazla düşünmemiz gerekiyor."

"Önde olmak istiyorsak, bunun için yapmamız gereken şeyler var ve bunlar zaman alan büyük değişiklikler."

"Bu yüzden 2026 için 2025'i feda etmeyi tercih ederim." dedi.

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Williams hâlâ geciken lansman aracı üretiminin sonuçlarıyla mücadele ediyor, bu da aerodinamik gelişimini piste taşımada geride kaldığı ve şasisinin olması gerekenden çok daha ağır olduğu anlamına geliyor.

Kanada'da Williams, Albon'un Carlos Sainz'in Ferrari'si ile yaşadığı temas ve Williams'ı önde tutmak için gerekli puanları kazanma şansını kaybetmesi nedeniyle Alpine'in arkasında dokuzuncu sıraya geriledi.

Bütçe sınırı altında ve Williams'ın mevcut geliştirme kaynaklarıyla, takımın şasiden ağırlık kaybetmeye mi öncelik vereceği yoksa aerodinamik kazanımlara mı odaklanacağı konusunda bir karar vermesi gerekecek.

Albon, "Geliştirme bu noktada önemli çünkü gelecek yıl kurallar değişmeyecek, dolayısıyla bu yıldan ne kazanırsanız gelecek yıla da taşırsınız."

"Ekip olarak bizim için en büyük şey ağırlık hedeflerine ulaştığımızdan emin olmak, ileriye doğru atacağımız en büyük adım bu olacaktır. Bu anlamda temelleri doğru atabilirsek, gelecek yıl için takım olarak büyük bir adım atmış olacağız."

"Performans konusunda da yapacağımız iyileştirmeler var ama şu anda hedefimiz aero tarafından çok ağırlığa yönelik."

"İkisini karşılaştırıyoruz ve finansal olarak neyin mantıklı olduğuna bakıyoruz çünkü ağırlığı azaltmak maliyetsiz değil."