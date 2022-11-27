Albon, Vettel için düzenlenen yemek hakkında: "Çok özel bir akşamdı"
20 pilot, Sebastian Vettel'in emekliliği onuruna bir akşam yemeği düzenledi. Alex Albon'un bunun 'çok özel bir akşam' olduğundan bahsetti.
Albon, akşam yemeği hakkında konuştu.
20 pilotun tamamı, Vettel'in emekliliği için sezonun son haftasında bir akşam yemeğinde bir araya geldi ve yemekten birkaç fotoğraf yayınlandı.
Albon, bu etkinliğin oldukça özel olduğundan bahsetti.
Abu Dhabi yarışından sonra F1 Nation podcastine konuşan Albon, "Yemek çok özeldi."
"Gerçekten çok eğlendik, hepimiz o kadar güldük ki, en sonunda yanaklarım acımaya başladı. Her şey çok güzeldi." dedi.
Yemek hakkında daha fazla detay sorulduğunda Williams pilotu, "Eğer detay verirsem, başım belaya girebilir."
"Bence neler olduğu hakkında konuşmamamız gerek. Gerçekten harika hikayeler döndü." dedi.
Ahead of his final race, Sebastian Vettel, Aston Martin, greets his fellow drivers. Back row, L-R: Lance Stroll, Aston Martin, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 T
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Gelen hesabın pahalılığı hakkında soru sorulduğunda Albon, "Biz normal insanlarız."
"Tabaklarımızda havyarlar ya da altın kaşık olmuyor. Fix bir menü vardı ancak aramızda özel diyetleri olanlar da var, örneğin Lewis vegan."
"Lewis hesabı ödedi ve oldukça ince bir hareketti." dedi.
Albon, yıllar içerisinde F1 padoğunda pilotların arasındaki ilişkilerin geliştiğini düşünüyor.
Taylandlı pilot, "Geçmişte daha çok, rakip gibiydik. Şu an arkadaşız."
"Pist dışında vakit geçiriyoruz çünkü yıl içinde 23-24 yarışa gidiyoruz. Pistteki her pilotu, örneğin Nicholas [Latifi] ve George'u [Russell]; Lily'den [kız arkadaşı] daha çok görüyorum."
"8-9 yaşımdan beri yarışıyorum ve aslında işler bu şekilde yürüyor, ilişkiler bu şekilde kuruluyor."
"Yıllardır bu sporda olan pilotlar da, Lewis [Hamilton], Seb [Vettel], Valtteri [Bottas] ve Daniel [Ricciardo] gibi; bize çok yardımcı oluyorlar ve aile gibi hissettiriyorlar." dedi.
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