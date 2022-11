Albon, Vettel için düzenlenen yemek hakkında: "Çok özel bir akşamdı"

Albon, akşam yemeği hakkında konuştu.

20 pilotun tamamı, Vettel'in emekliliği için sezonun son haftasında bir akşam yemeğinde bir araya geldi ve yemekten birkaç fotoğraf yayınlandı.

Albon, bu etkinliğin oldukça özel olduğundan bahsetti.

Abu Dhabi yarışından sonra F1 Nation podcastine konuşan Albon, "Yemek çok özeldi."

"Gerçekten çok eğlendik, hepimiz o kadar güldük ki, en sonunda yanaklarım acımaya başladı. Her şey çok güzeldi." dedi.

Yemek hakkında daha fazla detay sorulduğunda Williams pilotu, "Eğer detay verirsem, başım belaya girebilir."

"Bence neler olduğu hakkında konuşmamamız gerek. Gerçekten harika hikayeler döndü." dedi.

Ahead of his final race, Sebastian Vettel, Aston Martin, greets his fellow drivers. Back row, L-R: Lance Stroll, Aston Martin, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 T

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images