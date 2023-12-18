Albon, Verstappen'in verilerini birkaç takım patronuyla paylaşmış
Alex Albon, 'itibarını geri kazanmak için' Max Verstappen'in ve takım arkadaşlarının karşılaştırmalı hız, sıralama ve yarış verilerini bazı takım patronlarıyla paylaştığını dile getirdi.
Albon, Red Bull'un o zamanlar Toro Rosso olarak bilinen ikinci takımından, Verstappen'in takım arkadaşlığına terfi ettirildi.
Albon, 17 yarış boyunca Verstappen'i bir kez bile geçemedi ve aralarında 214'e 105 gibi büyük bir fark oluştu.
Şu anda Williams pilotu olarak gridde yer alan Albon, High Performance podcast'inde Red Bull'daki dönemi ile ilgili şunları söyledi: "Herkesin benimle aynı şeyi yapacağını düşündüğüm bir şey yaptım."
"Temel olarak takımda yerine geçtiğim Pierre Gasly, kendim ve o sırada şu anda koltukta oturan Sergio hakkında istatistik araştırmaları yaptım."
"Bir Excel sayfasında hepsinin hız, sıralama ve yarış istatistikleri Verstappen'inkilerle karşılaştırılmış durumdaydı."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid
Albon, bu verileri birkaç takım patronuna sunduğunu, bunun sonucunda Williams ile F1'e geri döndüğünü ve zedelenen itibarını yeniden inşa ettiğini açıklıyor.
"Max ile [Gasly ve Perez arasındaki] fark, benim Max'in takım arkadaşı olduğum zamankinden daha büyüktü."
"Yani Perez benim yerime geçti diye insanlar kötü bir yıl geçirdiğimi düşünmemeli. Yine de iki takım arkadaşından da daha iyiydim."
"Elimde bu istatistik vardı ve bununla ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Temelde bunu birkaç takım patronuna verdim ve bu şekilde başladım."
"Yaşadığım sorun, mücadele ettiğim yıl boyunca Max'in sıralamalarda üçüncü veya dördüncü, hatta bazen beşinci olması ve yarışları genellikle üçüncü veya dördüncü bitirmesiydi."
"Sonra ben bazı yarışlarda ondan 0.3-0.4 saniye geride kalıyordum ve bu da beni 12. ya da 11. yapıyordu; adeta felaketti."
"Bir sonraki yıl, Lewis [Hamilton] ve Max şampiyonluk için savaşırken ve Checo dördüncü, üçüncü ya da beşinci olurken, Max neredeyse her yarışta birinci ya da ikinci oldu."
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