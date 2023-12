Albon, Verstappen'in verilerini birkaç takım patronuyla paylaşmış

Albon, Red Bull'un o zamanlar Toro Rosso olarak bilinen ikinci takımından, Verstappen'in takım arkadaşlığına terfi ettirildi.

Albon, 17 yarış boyunca Verstappen'i bir kez bile geçemedi ve aralarında 214'e 105 gibi büyük bir fark oluştu.

Red Bull, sezon sonunda Albon'u yedek pilot rolüne alarak Verstappen'in takım arkadaşı olarak Sergio Perez'i getirdi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid