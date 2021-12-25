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Formula 1 Haberler

Albon: "Verstappen'in şampiyonluğu, ilahi adaletti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon, bu yıl yaşananlar göz önüne alındığında Max Verstappen'in şampiyonluğunu "ilahi adalet" şeklinde yorumluyor.

Albon: "Verstappen'in şampiyonluğu, ilahi adaletti"

Max Verstappen, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koysa da, yarışın son turlarına kadar şampiyon olacak gibi durmuyordu.

Son bölümde Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza ve piste giren güvenlik aracı, Hollandalı pilotun yeni lastiklere geçerek, Hamilton'ı ardında bırakmasını sağladı.

Bazıları şampiyonluğun Hamilton'dan "çalındığını" düşünüyor. Fakat diğer kesim ise Verstappen'in bu yıl yaşadığı şanssızlıklar göz önüne alındığında bunu "ilahi adalet" olduğunu düşünüyorlar.

FORMULE 1 Magazine'e konuşan Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon da bunu "karma" yani "ilahi adalet" olarak gören isimlerden birisi.

Albon, "Max'in sürüş tarzını ve nasıl bu kadar hızlı gidebildiğini anlayabiliyorum. Bu, kelimenin tam anlamıyla saf yetenek. Daha önce hiç bu kadar doğal hıza sahip biri görmemiştim."

"Max kartingde yarışırken çok hızlıydı ancak tek koltukla araçlara ve Formula 1'e adım attığında, ekstra bir vites buldu."

"Max, garajdan çıktığı andan itibaren her zaman limitlerde. O gerçekten çok erdemli."

"Abu Dhabi'de yaşananlara gelirsek... Açıkçası önce Silverstone ve Macaristan'ı düşünün. Abu Dhabi'deki zaferi biraz tartışmalı olsa bile, şahsen çok dindar biri olmasam da bunun ilahi karma (ilahi adalet) olduğunu düşünüyorum."

"Her zaman biraz şansa ihtiyacınız var ve o da bu şansa, 2021'in son yarışında sahipti. Max bu şampiyonluğu kesinlikle hak ediyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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