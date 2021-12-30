Albon, Verstappen'in şampiyonluğu için fabrikada yoğun şekilde çalışmış

Alex Albon, 2019 ve 2020 yıllarında Formula 1 gridinde yer almış fakat 2021 sezonuyla birlikte koltuğunu Sergio Perez'e kaybetmesinin ardından yedek pilotluğa çekilmişti.

Taylandlı sürücü, bu yıl Red Bull'un desteğiyle DTM'de yarışırken aynı zamanda, test ve yedek pilotluk görevlerini de üstlendi.

Takım fabrikasında yoğun simülatör çalışmaları yapan Albon, kısacası takım için kilit bir roldeydi ve RB16B'nin gelişiminde ve hafta sonu doğru ayarların bulunmasında önemli rol oynadı.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Albon, şöyle dedi: "Geçen kış aracımızı 2020'e kıyasla daha kararlı hale getirmek ve temel zayıflıkları gidermek için simülatörde epey zaman harcadık."

"2020 aracını sürmek özellikle de o tutarsız arka kısım yüzünden oldukça zordu."

"Tabii ki yeni taban kuralları bize yardımcı oldu ama aynı zamanda kendi paketimizden gerçekten en iyi şekilde faydalandık."

“Bu şampiyonluk benim için de harika bir his. Takımdaki herkes çok çalıştı, sadece ben değil, fabrikadaki herkes çok çalıştı. Bunun için ödüllendirilmek harika bir duygu."

"Sonuca sadece %0,1 bile katkıda bulunsam bunun boşa gitmediğini biliyorum ve bu başarı bana büyük memnuniyet veriyor."

Albon geçen yıldan deneyimi olduğu ve aracın zayıflıklarını bildiği için, gelişim açısından kritik bir rol oynadı.

Yılın sonunda Katar ve Suudi Arabistan gibi bilinmeyen yerlere giderken, cuma ve cumartesi günü yapılan simülatör çalışmaları kritik önemdeydi. Özellikle RB16B gibi, doğru ayarı bulmanın kolay olmadığı bir araçla, bunun önemi daha da arttı. Bu da Albon'un devreye girdiği noktaydı.

Albon, "Şampiyonluk mücadelesi giderek daha heyecanlı hale geldikçe, bu yılki araç üzerindeki odağımızı artırdık. Her halükarda Cidde ve Abu Dhabi'deki yarışlarda, normal bir yarış hafta sonu için simülatörde yaptığımızdan daha fazlasını yaptık. Neyse ki bu, iyi şekilde sonuçlandı."

"Simülatörde yüzbinlerce tur attım ve bu rolde takım için mümkün olduğunca iyi performans göstermeye çalıştım. Evet, o son kısımda ben de gerildim."

"Ne de olsa bu şampiyonluk için koca bir yılımı verdim ve şimdi tüm bu çabaya değmiş gibi hissediyorum."

"Ek olarak takımın ve Max'in bunu hak ettiğini söyleyebilirim." dedi.

Genellikle sessizliğiyle bilinen Albon, Verstappen şampiyon olunca takım telsizinden zafer çığlığı atanlardan biriydi.