Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Ferrari, E10 yakıtıyla kaybedilen 20 beygiri şimdiden geri kazanmış! Sonraki / Alpine-Szafnauer iddiaları devam ediyor
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Albon, Verstappen'in şampiyonluğu için fabrikada yoğun şekilde çalışmış

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon, Max Verstappen'in şampiyon olabilmesi adına simülatörde yoğun çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Albon, Verstappen'in şampiyonluğu için fabrikada yoğun şekilde çalışmış

Alex Albon, 2019 ve 2020 yıllarında Formula 1 gridinde yer almış fakat 2021 sezonuyla birlikte koltuğunu Sergio Perez'e kaybetmesinin ardından yedek pilotluğa çekilmişti.

Taylandlı sürücü, bu yıl Red Bull'un desteğiyle DTM'de yarışırken aynı zamanda, test ve yedek pilotluk görevlerini de üstlendi.

Takım fabrikasında yoğun simülatör çalışmaları yapan Albon, kısacası takım için kilit bir roldeydi ve RB16B'nin gelişiminde ve hafta sonu doğru ayarların bulunmasında önemli rol oynadı.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Albon, şöyle dedi: "Geçen kış aracımızı 2020'e kıyasla daha kararlı hale getirmek ve temel zayıflıkları gidermek için simülatörde epey zaman harcadık."

"2020 aracını sürmek özellikle de o tutarsız arka kısım yüzünden oldukça zordu."

"Tabii ki yeni taban kuralları bize yardımcı oldu ama aynı zamanda kendi paketimizden gerçekten en iyi şekilde faydalandık."

“Bu şampiyonluk benim için de harika bir his. Takımdaki herkes çok çalıştı, sadece ben değil, fabrikadaki herkes çok çalıştı. Bunun için ödüllendirilmek harika bir duygu."

"Sonuca sadece %0,1 bile katkıda bulunsam bunun boşa gitmediğini biliyorum ve bu başarı bana büyük memnuniyet veriyor."

Albon geçen yıldan deneyimi olduğu ve aracın zayıflıklarını bildiği için, gelişim açısından kritik bir rol oynadı.

Yılın sonunda Katar ve Suudi Arabistan gibi bilinmeyen yerlere giderken, cuma ve cumartesi günü yapılan simülatör çalışmaları kritik önemdeydi. Özellikle RB16B gibi, doğru ayarı bulmanın kolay olmadığı bir araçla, bunun önemi daha da arttı. Bu da Albon'un devreye girdiği noktaydı.

Albon, "Şampiyonluk mücadelesi giderek daha heyecanlı hale geldikçe, bu yılki araç üzerindeki odağımızı artırdık. Her halükarda Cidde ve Abu Dhabi'deki yarışlarda, normal bir yarış hafta sonu için simülatörde yaptığımızdan daha fazlasını yaptık. Neyse ki bu, iyi şekilde sonuçlandı."

"Simülatörde yüzbinlerce tur attım ve bu rolde takım için mümkün olduğunca iyi performans göstermeye çalıştım. Evet, o son kısımda ben de gerildim."

"Ne de olsa bu şampiyonluk için koca bir yılımı verdim ve şimdi tüm bu çabaya değmiş gibi hissediyorum."

"Ek olarak takımın ve Max'in bunu hak ettiğini söyleyebilirim." dedi.

Genellikle sessizliğiyle bilinen Albon, Verstappen şampiyon olunca takım telsizinden zafer çığlığı atanlardan biriydi.

 

paylaşım
yorumlar
Ferrari, E10 yakıtıyla kaybedilen 20 beygiri şimdiden geri kazanmış!
Önceki haber

Ferrari, E10 yakıtıyla kaybedilen 20 beygiri şimdiden geri kazanmış!

Sonraki haber

Alpine-Szafnauer iddiaları devam ediyor

Alpine-Szafnauer iddiaları devam ediyor
Yorumları görüntüle
Ronald Vording Daha fazlası
Ronald Vording
Marko: "Mercedes'in aracı, Brezilya GP'den sonra yasaldı"
Formula 1

Marko: "Mercedes'in aracı, Brezilya GP'den sonra yasaldı"

Marko: "Verstappen'in şampiyonluğu, Red Bull'un en büyük sportif başarısı"
Formula 1

Marko: "Verstappen'in şampiyonluğu, Red Bull'un en büyük sportif başarısı"

Red Bull, Horner'ın kontratını uzatmak istiyor Bahreyn GP
Formula 1

Red Bull, Horner'ın kontratını uzatmak istiyor

Alexander Albon Daha fazlası
Alexander Albon
Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak Norisring
DTM

Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak

Albon, Williams'ı neden F1'e dönüşünde ilk tercih olarak gördüğünü açıkladı
Formula 1

Albon, Williams'ı neden F1'e dönüşünde ilk tercih olarak gördüğünü açıkladı

Albon, Williams’a geçişi için Russell’a ‘bir çift bira’ borçlu
Formula 1

Albon, Williams’a geçişi için Russell’a ‘bir çift bira’ borçlu

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Taraftarlar, 2021 F1 sezonunun en iyi sürücüsü olarak Verstappen'i seçti
Formula 1

Taraftarlar, 2021 F1 sezonunun en iyi sürücüsü olarak Verstappen'i seçti

Formula 1 şampiyonu Verstappen, Yılın Sporcusu seçildi
Formula 1

Formula 1 şampiyonu Verstappen, Yılın Sporcusu seçildi

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak
Formula 1

Horner, en az 2026 yılına kadar Red Bull'un takım patronu olarak kalacak

Son Haberler

Alpine-Szafnauer iddiaları devam ediyor
Formula 1 Formula 1

Alpine-Szafnauer iddiaları devam ediyor

Albon, Verstappen'in şampiyonluğu için fabrikada yoğun şekilde çalışmış
Formula 1 Formula 1

Albon, Verstappen'in şampiyonluğu için fabrikada yoğun şekilde çalışmış

Ferrari, E10 yakıtıyla kaybedilen 20 beygiri şimdiden geri kazanmış!
Formula 1 Formula 1

Ferrari, E10 yakıtıyla kaybedilen 20 beygiri şimdiden geri kazanmış!

Russell: "Mercedes'te yarışmaya çoktan hazırdım"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Mercedes'te yarışmaya çoktan hazırdım"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.