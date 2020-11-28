Albon: "Verstappen'i geçmem için 'kusursuz' olmam gerekiyordu"

Alex Albon, cuma günkü ikinci antrenman seansında hata yaparak bariyerlere çarptı ve aracına ciddi şekilde hasar verdi.

Bugün yeni bir şasiye geçen ve üçüncü antrenman seansına iyi başlayan Taylandlı sürücü, güçlü performansını sıralama turlarında sürdürdü.

Albon, sıralama turlarını dördüncü sırada tamamladı ve takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.6 saniye gerisinde kaldı.

Buna karşılık bu yılki en iyi sıralama turlarından bir tanesini geçirdi.

Seansın ardından konuşan genç sürücü, "Turumun çeşitli yerlerinde bazı kayıplar vardı ve Max'i geçmek için mükemmel bir tur atmanız gerekiyor."

"Her yerde sınırda. Her seferinde o kadar zorlayabilmek için gereken özgüven... Zorlamak ve lastikleri canlı tutmak."

"Yine de 24 saat önce benim için her şey karanlık ve kasvetliydi... Ama dürüst olmak gerekirse araca gerçekten güveniyordum."

"Yaptığım sadece aptalca bir hataydı. Sonra bugünkü antrenman seansına katıldım ve araç gerçekten iyi hissettiriyordu."

"Daha yakın olmak ve biraz daha fazla savaşmak istiyorum. Önden başlıyoruz, umarım iyi bir yarış çıkarabilir ve Mercedes'i baskı altına alabiliriz."

"Özellikle bariyerlere yandan vurmuş olmam nedeniyle kendimi biraz sersemlemiş hissediyordum, ancak biliyorum ki bu tamamen benim hatamdı. İkinci sıralama seansında da bunu yaptım." dedi.