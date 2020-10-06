Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”

Max Verstappen, özellikle Daniel Ricciardo’nun takımdan ayrılışının ardından son yıllarda takım arkadaşlarına büyük üstünlük kurmuş durumda.

Hollandalı sürücü bu sene de takım arkadaşı Albon’a büyük üstünlük kurdu.

Bu konuda Marca’ya konuşan Albon, “Max bir nimet ve bir baş ağrısı. Çünkü günümüzdeki en hızlı sürücülerden biriyle savaşıyorsunuz. Her zaman limitlerde.”

“Ayrıca bakılabilecek en iyi verilere sahip oluyorsunuz. Bunu görebilmek ve buna göre kendinizi geliştirebilmek çok olumlu.”

“Bir yıldır Red Bull Racing’deyim, ancak genel anlamda hâlâ öğreniyorum ve gelişiyorum.”

“Max hiçbir şey saklamıyor. Hiçbir politik tarafı yok. O, açık bir kitap gibi. Araçta neye ihtiyacımız olanlar konusunda açık şekilde konuşuyoruz ve genelde aynı yöne gitme eğilimindeyiz. Yani durum, bu anlamda olumlu.” ifadelerini kullandı.