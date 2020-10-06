Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”

paylaşım
yorumlar
Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”
Ekleyen:
, Editör

Red Bull sürücüsü Alex Albon, takım arkadaşı Max Verstappen’in hiç politik bir karakter olmadığını söyledi.

Max Verstappen, özellikle Daniel Ricciardo’nun takımdan ayrılışının ardından son yıllarda takım arkadaşlarına büyük üstünlük kurmuş durumda.

Hollandalı sürücü bu sene de takım arkadaşı Albon’a büyük üstünlük kurdu.

Bu konuda Marca’ya konuşan Albon, “Max bir nimet ve bir baş ağrısı. Çünkü günümüzdeki en hızlı sürücülerden biriyle savaşıyorsunuz. Her zaman limitlerde.”

“Ayrıca bakılabilecek en iyi verilere sahip oluyorsunuz. Bunu görebilmek ve buna göre kendinizi geliştirebilmek çok olumlu.”

“Bir yıldır Red Bull Racing’deyim, ancak genel anlamda hâlâ öğreniyorum ve gelişiyorum.”

“Max hiçbir şey saklamıyor. Hiçbir politik tarafı yok. O, açık bir kitap gibi. Araçta neye ihtiyacımız olanlar konusunda açık şekilde konuşuyoruz ve genelde aynı yöne gitme eğilimindeyiz. Yani durum, bu anlamda olumlu.” ifadelerini kullandı.

 

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

Önceki haber

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

Sonraki haber

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

Ricciardo: "Nürburgring'deki hava durumu ‘çılgın’ bir yarış sağlayabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Nürburgring'deki hava durumu ‘çılgın’ bir yarış sağlayabilir"

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Son Haberler

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek
F1 Formula 1 / Son dakika

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

26dk
2
Formula 1

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

3
Formula 1

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

2s
4
Formula 1

Ricciardo: "Nürburgring'deki hava durumu ‘çılgın’ bir yarış sağlayabilir"

5
Formula 1

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

3s

Son Haberler

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"
F1

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”
F1

Albon: “Verstappen, politik bir karakter değil”

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek
F1

AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
F1

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""
F1

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

Son Videolar

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1
3s

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi 08:52
Formula 1

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.