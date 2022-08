Albon: "Verstappen o kadar rahat ki sıralama turları öncesinde FIFA oynuyor"

Haberi dinle

Albon ve Verstappen, Red Bull’da bir buçuk sezon takım arkadaşı oldular. Albon, 2019 sezonunun ortasında Red Bull’a, Pierre Gasly'nin yerine, takıma gelmişti.

Son şampiyon Verstappen, lafı fazla uzatmayan bir insan olmasıyla biliniyor. Verstappen; söylenenlere takılmayan ve bir dereceye kadar Formula 1'in cazibesine kapılmak istemeyen, tamamen yarışa ve hedefine odaklanan bir pilot.

Ancak Albon, Verstappen'in bir yarış hafta sonunda gerçekten ne kadar rahat olduğunu ortaya koyuyor.

Diğer pilotların forma girmek için daha enerjik seçenekleri olsa da, Verstappen bunun yerine FIFA paketleri açmayı tercih ediyor.

Konu hakkında konuşan Albon, “Max çok rahat. Netflix belgeseli gibi programlara hiç yaklaşmamış olmasının ve insanların onun bu yönünü gerçekten görmemesinin her zaman ilgimi çektiğini söyleyebilirim, insanlar onun bu yönünü gerçekten bilmiyorlar.”

“Ama evet, onun yanındaydım ve çok rahat olabiliyor, ben de onun gibi rahat olmayı dilerdim. Sıralamadan önce FIFA oynuyor ve paketler açıyor." dedi.

Albon, 2020 sezonunda da Verstappen'in takım arkadaşı oldu ancak sezonun sonunda test ve yedek pilot görevine düşürüldü ve 2021 için yerini Sergio Perez aldı.

Albon'a göre, “politika” yapmak için zamanı olmayan bir pilot olan Verstappen, şimdiye kadar karşılaştığı en “doğuştan yetenekli” yarışçı.

Albon, “Onun şimdiye kadar yarıştığım en yetenekli pilot olduğunu söyleyebilirim. Bence bunu söylemesi zor çünkü onu büyük pilotlarla karşılaştırıyoruz.”

"Sürüş stili her şeyi anlatıyor. Aklındakini söyleyen, politika yapmayan bir pilot. Lafı fazla uzatmıyor.”

Alex Albon, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Albon, kendisinden önceki Gasly gibi, Red Bull’da Verstappen’e yakın bir performans elde etmek için mücadele etti ancak şimdi Williams takımında kariyerini yeniden inşa ediyor.

Albon, Verstappen'in sürüş stilinin neredeyse tüm diğer Formula 1 pilotlarından çok farklı olduğu görüşünde.

Albon, “Çok etkileyici ve ben bile onun arabayı kullanma şeklinin bundan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Çok net ve bir araçta istediği şey çoğu pilottan daha farklı.”

“Dengesiz bir araç istiyor ve bu inanılmaz. Araçla oynamayı gerçekten seviyor. Direksiyona baktığınızda pürüzsüz görünüyor ama öyle değil. Aracın son derece keskin olduğunu söyleyebilirim. İşin sırrı hızda.”

“Diğer pilotlara karşı yarıştım, Charles Leclerc ile takım arkadaşı oldum. Birçok iyi pilotla aynı aracı kullandım. Her zaman ön tutuşu seven, aracı istediği yere konumlandırmayı seven biri olarak tanındım.”

"Sonra Max geldi ve beni otobüs kullanıyormuşum gibi gösterdi. Vay canına, tamam, bu çok farklı görünüyor. Ama Max gerçekten çok iyi.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images