Albon: "Verstappen formunun zirvesinde"

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Japonya Grand Prix'sinde ikinci dünya şampiyonluğunu kazanan Max Verstappen'in henüz rahatlamadığı kesin.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yılki 13. yarışını kazanarak Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in "bir yılda en çok yarış kazanan pilot" olma rekorunu egale etti.

Sonrasında Red Bull Racing pilotunun bu rekorun tek sahibi olmak için üç şansı daha vardı ve bunu Meksika GP'de başardı. Aynı zamanda, toplamda 416 puana ulaşarak bir sezonda en çok puan alan pilot olma rekorunu da kırdı.

Verstappen'in başarısı F1 padokundaki meslektaşlarının da gözünden kaçmadı. Örneğin, eski takım arkadaşı Alexander Albon, Hollandalı pilotun rekor için övgüyü hak ettiğini düşünüyor.

Hollandalı sürücü, "Bence bunun için büyük bir saygıyı hak ediyor."

"Hâlâ nispeten genç ama çok tecrübeli ve kendine olan güvenini görebiliyorsunuz."

"Bence şu anda formunun zirvesinde. Sıralama turlarındaki performansına bakın, gerçekten çok iyi bir turdu."

"Çok düzgündü, haliyle gerçekten formunun zirvesinde. Önümüzde iki yarış daha var, bu yüzden kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Schumacher, babasının rekorunun kırılmasına şaşırmadı

Böylece Verstappen, Schumacher ve Vettel'in elinde tuttuğu eski rekoru resmen tarihe gömdü.

2004 ve 2013 yıllarında sırasıyla 18 ve 19 yarış yapıldığı elbette unutulmamalı. Bu yıl takvim 22 yarıştan oluşuyor, bu nedenle Mick Schumacher, babasının rekorunun kırılmasına şaşırmamış durumda.

Mick, "22 yarışlık sezonu birkaç yarış daha az olan başka bir sezonla karşılaştırıyoruz, dolayısıyla sezon başına daha fazla yarış yapmaya başladığımızda bu rekor bir gün zaten bitecektir."

"Bu yüzden yakında yılda 25 yarış yaptığımızda, yine farklı şekilde gideceğine eminim." dedi.