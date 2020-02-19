Albon: "Verstappen araçtan çok memnun"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
280 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Albon: "Verstappen araçtan çok memnun"

paylaşım
yorumlar
Albon: "Verstappen araçtan çok memnun"
Ekleyen:
, Editör
19 Şub 2020 17:59

Alex Albon, ilk günün Red Bull için oldukça iyi geçtiğini söyledi.

Red Bull'da Max Verstappen, testlerin ilk gününde piste çıkan isimdi ve yeni Red Bull'la gün boyunca çok sayıda tur attı.

Teknik analist Gary Anderson'a göre Red Bull şimdiye kadar virajlarda son derece etkileyiciydi ve hatta Mercedes'le mücadele edebilecek seviyedeydi.

Şimdiye kadar RB16'yı test etme fırsatı bulamayan Alex Albon, buna rağmen Verstappen'in verilerine bakıldığında her şeyin yolunda gittiğini söylüyor.

Taylandlı sürücü, "Kışın çok fazla şey oldu. Tüm kışı takımla ve özellikle de aracım üstünde çalışanlarla geçirdim. Herkesi daha iyi tanımak ve onlarla çalışmak istedim. Her zaman eklenecek bir şey vardır. Buna odaklandım ve simülatör üzerinde çok çalıştım. Fabrikadaki çocuklarla konuştum.

"Geçen yıl araca alıştım ve takımla tanıştım. Burada üzerinde çalışılması gereken çok fazla şey var."

"Yeni sezonda diğerleriyle savaşmak ve podyuma çıkmak istiyorum. Amacım bu. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve öndeki takımlarla aradaki farkı yavaş yavaş azaltmaya çalışıyoruz. Güç dengesinin nasıl olacağını göreceğiz."

"Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Araç daha iyi davranıyor, Max ondan memnun. Ana şey de bu."

"Herhangi bir şey hakkında konuşmak için henüz çok erken, çünkü şimdi sadece sezon öncesi testlerindeyiz. Ancak her şey iyi görünüyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sonraki haber
F1 tarihinde bugün: 19 Şubat

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: 19 Şubat

Sonraki haber

Verstappen: "Red Bull her yerde hızlı!"

Verstappen: "Red Bull her yerde hızlı!"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
22 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Barcelona testleri: İlk günün lideri Hamilton ve Mercedes!

1s
2
Formula 1

Teknik galeri: Racing Point ile Mercedes arasındaki benzerlikler (!)

19dk
3
Formula 1

Racing Point'ten "W10" eleştirilerine cevap: "Red Bull'u kopyalamaktan daha mantıklı"

2s
4
Formula 1

Verstappen: "Red Bull her yerde hızlı!"

27dk
5
Formula 1

Mercedes: "Pist üstünde çalışmaya odaklandık"

1s

Son Videolar

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor 02:09
Formula 1

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor 02:45
Formula 1

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri 00:24
Formula 1

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:19
Formula 1

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Teknik galeri: Racing Point ile Mercedes arasındaki benzerlikler (!)
F1

Teknik galeri: Racing Point ile Mercedes arasındaki benzerlikler (!)

Verstappen: "Red Bull her yerde hızlı!"
F1

Verstappen: "Red Bull her yerde hızlı!"

Albon: "Verstappen araçtan çok memnun"
F1

Albon: "Verstappen araçtan çok memnun"

F1 tarihinde bugün: 19 Şubat
F1

F1 tarihinde bugün: 19 Şubat

Mercedes: "Pist üstünde çalışmaya odaklandık"
F1

Mercedes: "Pist üstünde çalışmaya odaklandık"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.