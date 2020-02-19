Albon: "Verstappen araçtan çok memnun"

Red Bull'da Max Verstappen, testlerin ilk gününde piste çıkan isimdi ve yeni Red Bull'la gün boyunca çok sayıda tur attı.

Teknik analist Gary Anderson'a göre Red Bull şimdiye kadar virajlarda son derece etkileyiciydi ve hatta Mercedes'le mücadele edebilecek seviyedeydi.

Şimdiye kadar RB16'yı test etme fırsatı bulamayan Alex Albon, buna rağmen Verstappen'in verilerine bakıldığında her şeyin yolunda gittiğini söylüyor.

Taylandlı sürücü, "Kışın çok fazla şey oldu. Tüm kışı takımla ve özellikle de aracım üstünde çalışanlarla geçirdim. Herkesi daha iyi tanımak ve onlarla çalışmak istedim. Her zaman eklenecek bir şey vardır. Buna odaklandım ve simülatör üzerinde çok çalıştım. Fabrikadaki çocuklarla konuştum.

"Geçen yıl araca alıştım ve takımla tanıştım. Burada üzerinde çalışılması gereken çok fazla şey var."

"Yeni sezonda diğerleriyle savaşmak ve podyuma çıkmak istiyorum. Amacım bu. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve öndeki takımlarla aradaki farkı yavaş yavaş azaltmaya çalışıyoruz. Güç dengesinin nasıl olacağını göreceğiz."

"Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Araç daha iyi davranıyor, Max ondan memnun. Ana şey de bu."

"Herhangi bir şey hakkında konuşmak için henüz çok erken, çünkü şimdi sadece sezon öncesi testlerindeyiz. Ancak her şey iyi görünüyor." dedi.