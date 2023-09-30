Albon ve Williams'a göre AlphaTauri artık bir tehdit

Sezonun bitimine altı yarış kala takımlar şampiyonası her açıdan kızışmış vaziyette, bu durum arka sıralar için de geçerli.

An itibariyle Williams 21 puanla yedinci, Haas 12 puanla sekizinci, Alfa Romeo 10 puanla dokuzuncu ve AlphaTauri 5 puanla son sırada.

Ancak bu durum değişebilir, nitekim Williams aracın gelişimini durdurmuş vaziyette, ana rakipler AlphaTauri ve Haas ise sezonu kapatmış değil.

Singapur'a yeni bir araçla gelen AlphaTauri yarışı Liam Lawson ile dokuzuncu sırada kapatarak sezonun en iyi sonucunu alırken, Haas da Austin'e tamamen Red Bull konseptine odaklanmış bir araçla gelecek.

AlphaTauri'nin güncel formuyla ilgili konuşan Albon, "Takımın son yarıştaki lastik seçimleri beni gerçekten şaşırttı."

"Kendilerine sadece bir orta, bir sert lastik verdiler ve sanırım Yuki'nin yeni bir yumuşak lastiği bile yoktu. Yarış boyunca zor bir durumdaydılar ve muhtemelen Cumartesi gününe odaklandılar."

"Ama mesele şu ki, biz bu hafta sonu rahatız ama onlar Singapur'da hızlıydı. Artık her pistte hızlı olacaklar. Bence attıkları adım oldukça önemli ve biraz da endişe verici." dedi.

Alex Albon, Williams Racing, on the grid Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Williams performans direktörü Dave Robson da artık AlphaTauri'nin bir tehdit olduğunu düşünüyor.

FW45'in mevcut formunu yorumlayan Robson, "Las Vegas bizim için ilginç olacak, nitekim yepyeni bir pist ve aracımıza uyacağını düşünüyorum.

"Yine de henüz büyük bir bilinmeyen, örneğin asfalt yüzeyi nasıl olacak gibi sorular mevcut."

"Aslında şimdilik Katar'a dönüp orada nasıl bir performans sergileyeceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"AlphaTauri'nin bu haliyle hepimizi epey zorlayacağını düşünüyorum, daha fazla puan almak kolay olmayacaktır." dedi.