Albon ve Latifi grid cezası aldı

Albon, Soçi'deki yarışa 10. sıradan başlayacaktı, ancak aldığı cezanın ardından 15. sıraya geriledi. Nicholas Latifi ise 19. sıradan 20. sıra geriledi.

FIA teknik delegesi Jo Bauer, yarış öncesi raporunda hem Red Bull hem de Williams'ın cumartesi gecesi vites kutusu değiştirdiğini doğruladı.

Albon’un cezası, Charles Leclerc, Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell ve Sebastian Vettel'in her birinin birer sıra kazandığı anlamına geliyor.

Latifi'nin cezasıyla birlikte de Kimi Raikkonen bir sıra yukarı çıkacak.

Red Bull, Albon'un vites kutusunun neden değiştirildiği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Latifi'nin vites kutusunda bir sorun olduğu açıklandı.