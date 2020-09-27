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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Albon ve Latifi grid cezası aldı

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Albon ve Latifi grid cezası aldı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Alexander Albon ve Nicholas Latifi, sıralama turlarının ardından vites kutusu değiştirdikleri için beşer sıra grid cezası aldılar.

Albon, Soçi'deki yarışa 10. sıradan başlayacaktı, ancak aldığı cezanın ardından 15. sıraya geriledi. Nicholas Latifi ise 19. sıradan 20. sıra geriledi.

FIA teknik delegesi Jo Bauer, yarış öncesi raporunda hem Red Bull hem de Williams'ın cumartesi gecesi vites kutusu değiştirdiğini doğruladı.

Albon’un cezası, Charles Leclerc, Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell ve Sebastian Vettel'in her birinin birer sıra kazandığı anlamına geliyor.

Latifi'nin cezasıyla birlikte de Kimi Raikkonen bir sıra yukarı çıkacak.

Red Bull, Albon'un vites kutusunun neden değiştirildiği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Latifi'nin vites kutusunda bir sorun olduğu açıklandı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Alexander Albon , Nicholas Latifi
Editör Luke Smith

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