Albon ve Gasly, Magnussen'in Hollanda GP'de yaptığı savunmanın "gri alanda" olmasından rahatsız

Williams sürücüsü Alex Albon, Kevin Magnussen'in virajlar sırasında yavaşlayarak arkasındaki araçları engelleme taktiğine yönelik daha sıkı bir denetim yapılması gerektiğini söyledi. Albon, Magnussen'in Hollanda Grand Prix'sindeki savunma manevrasının "gri bir alan" olduğunu belirtti ve bunun sonunda bir kazaya neden olabileceğini ifade etti.

Magnussen, çoğu sürücünün aksine uzun bir sert lastik hamlesi stratejisi uygulayarak pist pozisyonunu korumaya çalıştı ve arkasında Pierre Gasly, Albon ve Aston Martin sürücüleri Fernando Alonso ile Lance Stroll'ü tutmaya çalıştı.

Ancak Danimarkalı sürücü, 39. turun sonunda bir dizi geçişle arkasındaki araçlara geçildi ve bu sırada Albon, takım telsizinde Magnussen'in savunmasını "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Albon'un telsiz mesajının zamanlaması, Haas pilotunun TV yorumcularının fazla önem vermediği 14. Virajdan çıkışına odaklanıyor gibi görünse de Magnussen'in gaz ve fren izlerinin analizi Albon'un mağdur olmak için bir nedeni olduğunu gösteriyor.

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GPS verileri Magnussen'in 39. turda geçilmeden önce diğer sürücülere kıyasla daha fazla kalkış yaptığını gösteriyor. Nico Hulkenberg'in aynı turunu bir ölçüt olarak kullanmak, o sırada serbest havada koştuğu göz önüne alındığında, temsili bir otomobilin Zandvoort pistinin bir turunda nasıl sürülebileceğine dair bir veri noktası sunuyor.

Albon, tura Magnussen'in 0.4 saniye gerisinde başladı, ancak 2. ve 3. virajlarda yarım saniye kaybetti. Magnussen, 2. virajda daha erken fren yaparak Albon'un 2 ve 3. virajlar arasında tam gaz gitmesini engelledi. Hulkenberg ve Magnussen bu noktayı aynı şekilde geçmeyi başardılar.

Magnussen'in 4-5-6 yokuş yukarı virajlardaki gaz izi daha belirgin. 4. virajda %80'den daha az gaz veriyor (Albon ve Hulkenberg'in ikisi de düz) ve ardından 6. virajın ortasında tamamen kalkıyor. Yine, Hulkenberg bu noktada tamamen düzken, Albon Magnussen'e yanıt olarak hafifçe kalkmak zorunda kalıyor. Viraj çıkışında Magnussen ve Albon arasında yaklaşık 25 km/s hız farkı var.

Bu da Albon'u 7. viraj için normalden biraz daha erken fren yapmaya zorluyor. Magnussen viraja daha yavaş girdiği için daha az fren yapıyor ancak yine de Hulkenberg'in sağ viraj için eşdeğer frenleme izinden daha erken fren yapıyor.

Magnussen viraj çıkışında yine kısa bir süre için tamamen gazı kesiyor ve Albon'u önündeki Haas'a tepki olarak bir kez daha gaz pedalını bırakmaya zorluyor. Bu yine Magnussen ya da Hulkenberg'in viraj için normalde gazdan çıkmasından daha önce gerçekleşiyor.

Ayrıca, Magnussen 11. viraj için Hulkenberg'in eşdeğer frenleme noktasından çok daha erken kalkıyor. İkilinin gaz izleri 11-12. viraj şikanında da farklılık gösteriyor; Magnussen viraja ikinci viteste girerek grubu geri çekerken, Hulkenberg hızlanmak için üçüncü viteste küçük bir gaz veriyor. İkili ayrıca 13. virajda 35 km/s hız farkına sahip ve Magnussen daha sonra eğimli 14. virajda yarım gazın biraz üzerine çıkıyor.

Son gaz kesme hareketi; Albon, Gasly ve Alonso'nun onu geçmesini engelleyemedi ve Stroll de 1. viraja girişte yanından geçmeyi başardı.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Albon, “Biraz Cidde'deki takım oyununa benziyordu.”

“Kevin inanılmaz bir takım oyuncusu ve bunu tamamen takdir ediyorum. Ama bunun o kadar iyi denetlendiğini sanmıyorum.”

“Ve bir grup arabayı geride tutarken neyin doğru olduğu arasında biraz gri bir alan var. Bu durumda, benim için oldukça marjinaldi. Gerçekten hızlı virajlar var, yedinci viraj, sekizinci viraj, son viraj ve bunların ortasında fren yapıyordu.”

“Yani düz bir şekilde dönüyorsunuz ve sonra aniden frene basmak ve ondan kaçınmak zorunda kalıyorsunuz. Bence bu biraz çizgiyi aşmak ama bu gri bir alan.”

“Sorunun bir kısmı da bunun çok sık denetlenmemesi, Monako'da yarış sırasında Yuki Tsunoda ile aynı durumu yaşadım ve şikayet ediyordum ve bunun normal olduğunu düşünüyorlardı. Sorun şu ki, bir noktada bir kaza olacak.” dedi.

Pierre Gasly, Williams pilotunun Magnussen'in aracına çarpmamak için 12. virajda kilitlenmek zorunda kaldığını belirterek Albon'un görüşlerine katıldı.

Fransız pilot daha önce 14. virajda birinin gaz kestiğini hiç görmediğini ve öndeki gruptan yara almadan kurtulduğu için memnun olduğunu belirtti.

Gasly, “14. virajda gaz kesen ya da 12. virajda birinci vitese takan birini hiç görmemiştim”

“Sanırım Alex ona çok yaklaştı. K-Mag neredeyse tam gaz olmanız gereken 12. virajın ortasında vites küçültürken kilitlendi.”

“Sonra 14. virajda DRS'yi açtım ve aniden kendi tarafına geçti. Yani Nico için ne yapmaya çalıştığı oldukça açıktı. Sonunda o grubun üstüne çıkmayı başardım.”

“Ama o sırada sanırım kalp atışlarım oldukça yüksekti. Ama buradan çıkmayı ve grubu yenmeyi başardığım için mutluyum.” dedi.