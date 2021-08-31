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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Albon ve De Vries, 2022 yılında F1'de mi yarışacak?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

RaceFans'in haberine göre gelecek yıl için sürücü kadroları hemen hemen belli olmak üzere. Bu kadrolarda bazı sürpriz isimler de var.

Albon ve De Vries, 2022 yılında F1'de mi yarışacak?

Mercedes önümüzdeki haftalarda George Russell ve Valtteri Bottas arasından yaptığı seçimi açıklayacak. Genel görüş, takımın Russell'ı seçeceği, hatta seçtiği yönünde.

RaceFans'in haberine göre Russell'ın Mercedes'te Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olmasıyla beraber bir domino etkisi oluşacak.

Motorsport.com olarak daha önce belirttiğimiz üzere Bottas'ın yeni sezonda Alfa Romeo'da yarışması bekleniyor. Fakat beklentilerin aksine Antonio Giovinazzi de takımdan ayrılmak durumunda kalabilir.

İddiaya göre Kimi Raikkonen sezon sonunda emekli olacak ve Giovinazzi'ye de artık kapı gösterilebilir. RaceFans, İtalyan sürücünün yerine geçecek ismin, son Formula E şampiyonu ve Mercedes'in genç sürücü programında yer alan Nyck de Vries olduğunu iddia etti.

Böylelikle Mercedes, gridde bir başka genç sürücüye daha sahip olacak.

Ferrari artık Alfa Romeo'nun sürücü seçim sürecine dahil olmuyor ve takım patronu Frederic Vasseur ile Mercedes patronu Toto Wolff arasında yakın ilişkiler var.

Haberde Giovinazzi'nin ise Ferrari ile bağlarını koruyacağız, F1 takımının yedek pilotu olacağı ve aynı zamanda Le Mans Hypercar programına dahil olacağı iddia edildi.

De Vries'ın Williams'a geçeceği iddia edilmişti fakat RaceFans, koltuğun Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'a gideceğini iddia etti.

Jost Capito, Volkswagen'in WRC programını yürüttüğü günlerden beri Red Bull ile yakın bağlantılara sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Red Bull takım patronu Christian Horner geçtiğimiz günlerde Albon'a 2022 için koltuk baktıklarını belirtmişti.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor

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