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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Umarım, Spa'da Mercedes'le savaşabiliriz"

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Albon: "Umarım, Spa'da Mercedes'le savaşabiliriz"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Alex Albon, Red Bull'un Spa'da Mercedes'la mücadele edebilmesini umuyor.

Red Bull pilotu, bu yıl şimdiye kadar yapılan altı yarışın hiçbirisinde podyuma çıkamazken, takım arkadaşı Max Verstappen bir galibiyet ve beş podyum yakaladı.

Albon, geçen yılki Belçika GP ile takıma katılmıştı ve 1 yıldır Avusturyalı ekiple beraber.

Taylandlı sürücü, artık araca ve takıma daha iyi adapte olduğunu ancak bunun sonuçlara yansımasının biraz vakit aldığını belirtti.

"Evet, Red Bull'a katıldığımdan bu yana çok güzel bir dönem oldu. Açıkçası burada geçirdiğim zamandan büyük keyif aldım. Buraya ilk kez geldiğim günü hatırlıyorum, okulun ilk gününde olan bir çocuk gibi hissettim. Biraz gergindim."

"Doğrusu şimdiye adar beklentileri aşıp aşmadığını söylemek zor. Bunun hakkında çok yorum yapamam. Sadece en iyi sonucu almak istiyorum."

"Kendi tarafımda yapmam gerekenler var ve aracı da bana uyarlamamız gerekiyor. Bence tek bir alanla ilgili değil. Tabii ki onunla savaşmak yerine sadece aracı sürmek veya sürmeye çalışmak daha iyi. Asıl his bu. Mümkün olduğunca çabuk orada olmak istiyorum. Ancak böyle şeyler tek bir gecede olmuyor. Bu yüzden zaman alıyor."

"İlerleme kaydettiğimi düşünüyorum ancak sürecin daha hızlı ilerlediğini görmek istiyorum, böylece sonuçlar hemen fark edilebilir."

"Eninde sonunda o noktaya geleceğimize eminim."

Lastik seçiminin kendilerini -Spa'da- Mercedes'i yenme konusunda iyimser kılıp kılmadığı sorusuna Albon, "Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Bizim için ne kadar yumuşak olursa o kadar iyi. Ama bir şey söylemek zor. Muhtemelen daha çok Silverstone'a benzer olacak. Ama durum o kadar da açık değil. Bekleyip görelim. Söyleyebileceğim tek şey, bulutlu bir Belçika olacağı. Burada havanın sıcak olacağını düşünmüyorum." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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