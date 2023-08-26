Albon: "Tüm üst düzey takımlar arkamızda, onları durduramayız"

Williams'ın bu sezon geliştiği bir sır değil ve Grove merkezli takım, Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında bunu bir kez daha kanıtladı.

Williams her iki araçla da Q3'e kaldı ve takımın deneyimli pilotu Albon, seansı 4. sırada noktaladı.

Sahip oldukları bu performansı nasıl açıkladıkları sorulduğunda Albon, "Evet, bilmiyorum! Açıkçası üç antrenman seansında da oldukça iyiydik."

"İlk seansta attığımız ilk turdan itibaren araç iyi hissettirdi. Normalde bu olduğunda, diğerleri araçlarını doğru bir ayar penceresine sokmaya başlarlar. O anda belki de en iyi noktamıza erken ulaşmışızdır diye düşündüm."

"İlk antrenman seansından beri araçla çok fazla oynamadık. Bu da kendime güvenmemi sağladı."

"Böyle dar, taviz vermeyen ve aynı zamanda karışık koşullara sahip bir pistte kendinizi gerçekten güvende ve 'araçla bir gibi' hissetmeye ihtiyacınız var; bu hafta sonu yaptığım da buydu."

"Bence bu tür koşullara sahip olduğunuzda, olay her zaman en yüksek yere basma kuvvetiyle ilgili değildir. Önemli olan limitlerde sürülebilen bir araca sahip olmak ve aracımız tüm hafta sonu öyleydi. Yani evet, benim açıklamam bu."

"Ayrıca normalde yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlerde iyi değiliz. Her zaman Spa ya da Monza gibi pistlerin Williams için iyi olduğunu düşünürüz. Ama benim için cevap bu, sahip olduğum tek açıklama bu - bu virajların çoğunda gerçekten çok güzel rüzgarlar var." yanıtını verdi.

Albon, yarış tempolarının iyi bir noktada olduğunu ancak diğer takımlardan dolayı yarışın zorlu geçeceğini söyledi.

"Bence yarış tempomuz ikinci antrenmanda iyiydi, ama kesinlikle en üst seviye değildi."

Alexander Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Erik Junius

"Yarışta tüm üst düzey takımlar etrafımızda olacak ve onları durdurabileceğimizi sanmıyorum. Hepsi tam arkamda. Yani zor bir yarış olacak, ama göreceğiz."

Alpine pilotu Pierre Gasly, Williams'ın artık 'yavaş bir takım olmadığı' yorumlarında bulunmuştu. Bunun üzerine Albon, "Bu çok hoş bir iltifat. Ama bu hafta sonu için tam olarak doğru değil çünkü hiç maksimum hız elde edemedik. Aslında çok orta sıralardaydık."

"Bence Alpine'ler ve Ferrari'ler bizden çok daha az yere basma kuvveti kullanıyorlar. Örneğin biz Kanada'da iyi bir performans gösteremeyiz. Saf hızımız olmalı yoksa geçiliriz. Ancak uzun vadede bunun faydalı olduğunu düşünüyorum, çünkü Spa'da gördünüz, çok fazla yere basma kuvveti aracımız için işe yaramıyor, lastiklerimizi aşırı ısıtıyoruz, bu yüzden daha az yere basma kuvvetine ihtiyacımız var. Ama bakacağız." dedi.