Albon: "Tüm pilotların iyi arkadaş olduğunu düşünüyorum"

Mevcut Formula 1 gridindeki isimlerin birçoğu alt serilerden beri birlikte yarışmaktalar, dolayısıyla birbirlerini uzun zamandır tanıyorlar.

Alt serilerde birlikte yarıştığı isimlerin şu anda farklı gruplarda mücadele etmeleri sebebiyle rekabetlerinin doğasının değişmiş olabileceğini söyleyen Albon, buna rağmen ilişkilerinin çoğunlukla aynı kaldığını öne sürmekte.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Albon, "Benim için rekabetimiz eskisine göre farklı bir konumda, nitekim ben Williams'ta yarışıyorum, Charles ise Ferrari'de yarışıyor ve galibiyet mücadelesi veriyor."

"Ancak, Max Verstappen ve Charles olsaydınız, rekabetin çocukluğunuzdan bu yana değişmediğini söyleyebilirdim. Karting'de az ya da çok herkesin kazanma şansı var. Bazıları halen diğerlerine göre daha hızlı ekipmanlara sahip olabiliyor, ama her şey oldukça benzer."

"F1 biraz daha farklı, çünkü rekabetçi olsanız da farklı makinelerdesiniz ve işin gidişatını bu belirliyor."

"Ama burada herkes rekabetçi. Çocukken belki biraz daha fazla diş dişe, dirsek dirseğe yarışabilir, insanları açıkça zorlayabilirsiniz ve hiçbir şey olmaz."

"Yarışta ise ön kanatta bir değişiklik oluyor ve her şey bir anda etkileniyor. Ancak rekabet gücü, kazanma isteği, bu değişmiyor." dedi.

Albon, yarış esnasında ortaya çıkan tüm rekabetçiliğe rağmen, pilotların çoğunun pist dışında güçlü dostluklar kurduğunu söylüyor ve bazı insanların buna olumsuz bakmasını garip buluyor.

Williams pilotu, "Çoğumuz 12 yaşımızdan beri birbirimize karşı yarışıyoruz, yolculuğun çoğunda birlikteydik. Yani bu, çoğumuz için 12-13 yıldır birlikte yarıştığımız anlamına geliyor. Bu kadar çok seyahat ettiğimiz düşünülürse, onları şu anda ailemden daha çok görüyorum."

"Onlardan nefret etseydim bu 12 yıl zor geçerdi, onları her gün görüyordum! Neyse ki arkadaşız fakat insanlar bunu olumsuz karşılayabilir."

"Bazıları 'Bu adamlar neden arkadaş? Herkesin birbirinden nefret ettiği ve yumruk yumruğa kavga etmeye başladığı eski günlere dönmeliyiz' tarzı düşüncelere sahip olabilir." dedi.

Alex Albon, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, and George Russell, Williams Racing, talk on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images