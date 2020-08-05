Albon: "Tek tur performansımızı geliştirmeliyiz"

Alex Albon bu yıl şimdiye kadar yapılan ilk dört yarışın ikisinde ikinci bölümde elendi. Fakat pazar günleri hep iyi performans sergiledi.

Yarışta iyi şekilde yükselse de, aynı performansı tek tura yansıtamayan Albon'un performansı taraftarlar tarafından eleştiriliyor.

Aynı zamanda Red Bull da tek tur performansına kıyasla yarışta daha iyi bir tempoya sahip.

Albon, Red Bull'un tek tur performansını geliştirmesi gerektiğini belirtti.

"Silverstone yarışı iyiydi. Magnussen ile olan temas işimi daha zor hale getirdi. Ekstra bir pit stop yaptım ve sonra 5 saniyelik bir ceza aldık. Sonunda puan almayı başardık ama kolay bir yarış değildi. Durumu telafi etmeyi başardık, hız oldukça iyiydi ve bu da yükselmemize izin verdi. Tabii ki sekizinci sıra beklediğimiz sonuç değil, ama ilk turdaki olayın ardından puan almayı başardık."

"Bu hafta sonu daha rahat hissetmem için çalışmamız gerekiyor ve bu sayede daha yüksek sonuçlar için savaşabiliriz. Yarış tempomuz fena değildi ancak yine de tek tur temposu üzerinde çalışmamız gerekiyor. Aynı pistte yarışmamız iyi olacak çünkü topladığımız bilgileri hemen uygulamak mümkün olacak. Bunlarla başa çıkmaya çalışacağız ve bir önceki hafta sonu zorlandığımız alanlara odaklanacağız.

Red Bull genellikle sıcak havada daha iyi bir performans sergiliyor ve bu hafta sonu hava daha sıcak olacak.

Bunun kendileri için daha iyi olup olmayacağı sorusuna Albon, "Lastik konusunda iyi bir yaklaşım bulduk ve Honda güç ünitesi sıcak şartlarda iyi şekilde çalışıyor, etkili bir soğutmaya sahipler ve bence pazar günü iyi durumda olacağız. Bence sadece sıralama performansımızı geliştirmemiz gerekiyor ve sonra her şey yoluna girecek. Geliştirilmesi gereken alanlara tam olarak odaklanmanız gerekiyor. Tabii ki bu hafta sonu sıcaklıklar daha yüksek olursa, Mercedes'in avantajı azalacak ve biz de gelişebilirsek, o zaman onları yakalayabiliriz." yanıtını verdi.