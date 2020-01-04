Albon: "Tayland'daki popülaritem artıyor"

Bu yıl Toro Rosso ile Formula 1'de yarışmaya başlayan ve gösterdiği etkileyici performansla Red Bull'a terfi eden Alex Albon, yeni sezonda da Avusturyalı takımda yarışacak.

Red Bull şu anda gridin en iyi üç takımından birisi ve Albon da gridin ön tarafında mücadele ediyor.

1954'te Formula 1'de yarışan Prince Bira'dan bu yana spordaki ilk Taylandlı olan Albon, ülkedeki popülaritesinin giderek arttığını söyledi.

Taylandlı sürücü, "Popülarite artışı çok büyük oldu. Özellikle de Tayland'daki. Çok daha fazla konuşma var."

"Bu yıl Tayland'a çok fazla gittim ve her gidişimde popülaritem giderek büyüyor. Bu gerçekten çok heyecan verici."

"Tayland'dan daha fazla insanın Formula 1'de yer almasını istiyorum. Bu inanılmaz heyecan verici bir spor ve tesisler, pistler ya da bu tarz şeyler yapmanın yolları var. Bunu görmek çok güzel olur." dedi.

Asya'dan daha fazla yarış pilotu çıkması gerektiğini savunan Albon, alt kategorilerde artan Asyalı sayısının doğru yönde ilerlediklerini gösterdiğine inanıyor.

"Yarış pilotluğu karting veya bu tarz şeylerle çok daha erken başlıyor.Yarışların çoğu Avrupa'da yapılıyor. Elbette çocuğunuzu yarışmak için Avrupa'ya götürmek çok zor ve pahalı."

"Yarışma bir kıtada kaldığı zaman, pilotların başka yerlerden gelmesini sağlamak zorlaşabilir. Mesela şimdilik Amerika'dan herhangi bir pilota sahip değiliz. Bu açıdan zor ama doğru yönde gidiyor. Tayland'da bile bazı iyi gençler var ve umarım yakında daha fazla Asyalı pilot göreceğiz."