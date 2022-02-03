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Formula 1 Haberler

Albon, Tayland bayrağını yeniden kullanabilecek

Alex Albon, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Tayland'a haklarını geri vermeyi planladığı için, bu yıl Formula 1'de Tayland bayrağını kullanabilecek.

Albon, Tayland bayrağını yeniden kullanabilecek
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Geçtiğimiz Ekim ayında WADA, Tayland'ın Ulusal Anti-Doping Organizasyonu'nun (NADO), Dünya Anti-Doping Kodu'na uygun olmadığını anlamış ve yaptırım uygulanmasına karar vermişti.

WADA, Tayland bayrağının, “Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar dışındaki Büyük Etkinlik Organizasyonları tarafından düzenlenen bölgesel, kıta veya dünya şampiyonalarında, hakları geri verilene kadar kullanılamayacağını" bildirdi.

Annesi tarafından çifte vatandaşlığı bulunan Albon, Formula 1'de sürdüğü dönemde Tayland bayrağı altında yarışmıştı. Yaptırımlara rağmen Taylandlı bir sporcu olarak yarışabilecek olsa da, bayrağın podyum gibi herhangi bir yerde kullanılmasına izni yoktu.

Ancak NADO şu anda WADA'dan haklarını geri alma sürecinde olduğu için, Alex Albon Tayland bayrağını kullanmaya devam edebilecek.

Tayland, WADA'nın koduna uygun olduklarından emin olmak için dopingle mücadele yasalarına güncelleme yaptı. Böylece, bu hafta Pekin'de başlayacak olan Kış Olimpiyatları'nda yarışan Taylandlı sporcular, ulusal bayraklarını kullanabilecekler.

Tayland'a karşı yapılan yaptırımlar, Nikita Mazepin'in 2021'de Formula 1'e geldiğinden beri Rus bir sporcu olarak yarışmasını engelleyen Rusya'ya yönelik yaptırımlar ile farklı.

Mazepin, Rus Otomobil Federasyonu bünyesinde yarışıyor. Rusya'ya yapılan yaptırımlar ise Aralık 2022'de sona erecek.

Albon, 2021 sezonunu Red Bull'un test ve yedek sürücüsü olarak geçirmesinin ardından bu yıl Williams ile gride dönecek.

Albon, 2019 yılında Toro Rosso ile F1'deki ilk yarışına çıktı ve sezon ortasında Red Bull'a geldi. 2021 yılında yerini Perez'e bırakana kadar Red Bull ile yarıştı.

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