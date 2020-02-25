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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Takımlar, ekranlara yansımasa bile DAS'ı fark ederlerdi"

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Albon: "Takımlar, ekranlara yansımasa bile DAS'ı fark ederlerdi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Şub 2020 13:58

Red Bull pilotu Alex Albon, sezon öncesi TV görüntülerinde görmeseler bile, rakip Formula 1 takımlarının Mercedes'in "sinsi" DAS direksiyon sistemini fark edeceğini düşünüyor.

Formula 1'in ikinci sezon öncesi testi Barcelona'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve geçen haftaki ilk testte Mercedes'in yenilikçi DAS sistemi testlere damgasını vurdu.

Bu sistem, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın araç üstü görüntüleriyle ortaya çıktı ve kısa bir süre sonra tüm sosyal medyaya yayıldı. Daha sonra bunun yasal olup olmadığıyla ilgili tartışmalar başladı.

Kısa bir süre sonra James Allison sistemle ilgili detayları açıkladı ve sistemin FIA'dan onay aldığının altını çizdi.

Red Bull sürücüsü Albon ise, "Eğer araç üstü görüntüler olmasaydı, belki de bu kadar erken göremezdik ama F1 takımlarının rakiplerini gözlemlemek için fotoğrafçı tuttuğu biliniyor."

"Tüm bu araç üstü görüntülere ve tüm bunlara sahip olmak oldukça güzel."

"Ama aynı zamanda, bugünlerde takımların her yerde fotoğrafçıları olduğunu biliyoruz. Sanırım belki de bunu bilecektik ve sizler de bunun farkında olacaktınız."

"Bu konuda takımla konuştuk. Direksiyonu hareket ettirmenin bir sürücü için çok tuhaf bir his olacağını düşündük."

"Ama test ve simülatörler bunun gibi şeyler için var. Bu yüzden daha önce denediklerine eminim."

"Ama sinsice. Dürüst olmak gerekirse, ne için kullanıldığını gerçekten bilmiyorum, o gün tüm gün sürüş yapıyordum."

"Sorun yaşamadan garaja döndüm ve aniden ekranda sürekli olarak bu şey vardı. Tekrarlarda sürekli bunu gösteriyorlardı." dedi.

Red Bull'un endişe duyup duymadığı sorulduğunda Albon, "Hayır, biz kendimize odaklandık."

"Tabii ki bu belki de gelecekte değerlendirilebilir ama şu an sadece kendimize bakıyoruz, tur atıyoruz. Araçta kendimi iyi hissediyorum." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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