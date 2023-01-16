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Formula 1 Haberler

Albon: "Takımla iletişim kurabileceğim en ideal noktayı bulmak için çabalıyorum"

Alex Albon, ilk yarışlarda takıma karşı çok agresif davranışlarda bulunduğunu, ancak bu konuda en ideal noktayı bulabilmek için çalıştığını söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Albon: "Takımla iletişim kurabileceğim en ideal noktayı bulmak için çabalıyorum"
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Red Bull koltuğunu kaybettikten sonra 2021 sezonunu kenarda geçiren Albon, geçtiğimiz sezon Williams ile F1'e geri döndü.

Etkileyici bir geri dönüş sezonu geçiren Albon, üç yarıştan toplam dört puan çıkarması ve geride kaldığı yarışlarda dahi rekabetçi olmayı başarması sayesinde önümüzdeki en az iki sene daha takımda kalmasını garantileyen bir sözleşme imzaladı.

Araçtaki performansına rağmen Williams'taki üst düzey isimler, Albon'un araç dışında takımla daha sıkı olmasını ve bir lider gibi davranmasını istediklerini yapıcı bir dille belirttiler.

Bu konuda doğru dengeyi kurmanın "zor" olduğunu kabul eden Albon, yine de bu konuda çok şey başarabileceğinden emin.

Autosport'a konuşan Albon, "İşler yolunda gitmediğinde sesimi çıkarırım."

"İşler kontrolümüz dışında olduğunda, sadece konuşmak için konuşmanın gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Her şeyin yapıcı ve doğru bir şekilde ilerlemesi gerekiyor.

"Red Bull ve Williams arasında zihniyet açısından küçük bir fark olduğunu hissediyorum, kültür açısından birtakım farklılıklar var. Hâlâ bunu anlamaya çalışıyorum."

"Açıkçası, takımla mümkün olan en yapıcı şekilde iletişim kurmak istiyorum ve hala en ideal noktayı bulmaya çalışıyorum."

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

İlk yarışlarda "telsiz mesajları ve bunun gibi şeyler açısından çok agresif" olduğunu söyleyen Albon, bazı konularda hayal kırıklığına uğradığında bunu belirtmesi gerektiğini düşünüyor.

Albon, "Bir parçam agresif davrandığımda takımdan en iyi verimi alamadığımı fark etti, bu yüzden hayal kırıklıklarınızı dile getirmenin farklı yollarını bulmanız gerekiyor."

"Bu yüzden nasıl anlaşabileceğimiz konusunda takımla hala çok konuşuyorum. Dediğim gibi, takımdaki kültürü ve zihniyeti anlamak ama aynı zamanda herkesin temelde aynı yönde çalışmasını sağlamak istiyorum." dedi.

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