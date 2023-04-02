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Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"

Alex Albon, Avustralya GP'de yarış dışı kalmasının ardından takımı hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor.

Zeynep Taş
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Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"
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Albon, yarışın 7. turunda bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı ve kırmızı bayrağın çıkmasına sebep oldu.

Williams pilotu, hayal kırıklığı yaşadığı günü şu cümlelerle özetledi: "Daha iyi hissediyorum, verilere göz attım ve sanırım buna neyin sebep olduğunu anladım."

"Önceki viraja çok hızlı girdim ve idealden daha fazla kerb kullandım. Bu da sol lastiklerin sıcaklığını epey arttırdı. Ardından altıncı viraja fazla ısınmış bir sol arka lastikle girmiş oldum."

"Bu benim hatam ve kendime kızgınım. Gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Özellikle de takım için üzülüyorum ve onları da hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum."

"Bugün iyi bir aracımız vardı. Sonuçlara baktığınızda ve birkaç pilotun yarış dışı kaldığını gördüğünüzde, puan alan takımlardan biri olabilirdik diye düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz."

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