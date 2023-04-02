Albon: "Takımı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum"
Alex Albon, Avustralya GP'de yarış dışı kalmasının ardından takımı hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor.
Albon, yarışın 7. turunda bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı ve kırmızı bayrağın çıkmasına sebep oldu.
Williams pilotu, hayal kırıklığı yaşadığı günü şu cümlelerle özetledi: "Daha iyi hissediyorum, verilere göz attım ve sanırım buna neyin sebep olduğunu anladım."
"Önceki viraja çok hızlı girdim ve idealden daha fazla kerb kullandım. Bu da sol lastiklerin sıcaklığını epey arttırdı. Ardından altıncı viraja fazla ısınmış bir sol arka lastikle girmiş oldum."
"Bu benim hatam ve kendime kızgınım. Gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Özellikle de takım için üzülüyorum ve onları da hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum."
"Bugün iyi bir aracımız vardı. Sonuçlara baktığınızda ve birkaç pilotun yarış dışı kaldığını gördüğünüzde, puan alan takımlardan biri olabilirdik diye düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz."
Wolff: "VSC nedir, güvenlik aracı nedir, kırmızı bayrak nedir tam olarak belirtilmeli"
Vasseur: "Geliştik fakat yeterli değil"
Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık"
Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık" Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık"
Albon: "Sargeant, çok çabuk öğrenebilecek bir pilot"
Albon: "Sargeant, çok çabuk öğrenebilecek bir pilot" Albon: "Sargeant, çok çabuk öğrenebilecek bir pilot"
Albon: "Williams ile uzun vadeli bir anlaşmaya sahip olmak ayrıcalık"
Albon: "Williams ile uzun vadeli bir anlaşmaya sahip olmak ayrıcalık" Albon: "Williams ile uzun vadeli bir anlaşmaya sahip olmak ayrıcalık"
Son Haberler
Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"
Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi" Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"
Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"
Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok" Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip" Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"
Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.