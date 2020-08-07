Albon: "Sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"

Red Bull pilotu Alex Albon, geride kalan yarışlarda çeşitli olaylara karıştı ve bunun son örneği Britanya'da Kevin Magnussen ile olan temasıydı.

Bunun üzerine Magnussen, Albon'un çok aceleci davrandığını belirtmişti.

Ancak Albon, şimdiye kadar karıştığı olayların sadece birer "yarış olayı" olduğunu ve bu yüzden yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse sezona sizin söylediğiniz gibi korkunç bir başlangıç yaptığımı düşünmüyorum. Tabii ki sorunsuz değildi ama bu yıl gösterdiğimiz iyi performanslar vardı. Geçen hafta sonu bizim için zorlu bir yarış vardı ama Kevin'la yaşanan kaza ile hiç de kolay bir gün değildi. Kendimden şüphe duymuyorum. Kendinize karşı güçlü kalmalısınız. Soruları görmezden gelmelisiniz. Sonuçta bu, kendinizle ilgili olan bir şey ve gerçekten odaklandığım tek şey performansımı geliştirmek."

"Kendinizden daha fazlasına odaklanmıyorsunuz. Ben de araçta neye ihtiyacım olduğuna ve nerede gelişmem gerektiğine bakıyorum."

Yaşadığı temaslar sonrası sürüş tarzını değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna Albon, "Hayır, yarışma şeklimi değiştirmeyeceğim. Sanırım Lewis'le ilgili bir olay vardı ama bu sadece bir yarış olayı ve benle Kevin arasında olan şey bile aynı olabilir. Orada Kevin bir hata yaptı ve kapıyı açık bıraktı. Her ikisi de yarış olayıydı. Ama yarışa olan yaklaşımıma gelirsek, hayır değiştirmeyeceğim. Hepsi sabırla ilgili, puan kazanmaya ve yükselmeye çalışıyoruz. Sabırlı olabilir ve geçiş için üç tur bekleyebilirim ya da geçebileceğime inanıyorsam geçerim. Denedim ve işe yaramadı. Ama pişman değilim." yanıtını verdi.