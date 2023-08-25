Albon, sürpriz sonuçların ardından iyimser ama temkinli

Zandvoort'taki ilk seansta 5. hızlı dereceyi elde ederek şaşırtan Williams pilotu, ikinci antrenman seansında 3. olarak daha büyük sürpriz yaptı.

Albon, Zandvoort'taki ilk gün sonuçlarının şaşırtıcı ancak çok iyi olduğunu, buna rağmen temkinli olacaklarını söyledi.

Albon, "Çok iyi bir gündü. Bunu daha önce de gördük. Açıkçası diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz. Dürüst olmam gerekirse, aracın iyi hissettirdiğini söylemeliyim. Birinci antrenman seansındaki ilk turdan itibaren araç iyi hissettirdi."

"Birinci seanstaki uzun sürüş iyi hissettirdi, güçlü hissettim. İkinci antrenman seansında biraz daha azdı. Biraz şaşırtıcı bir gündü. Yarın herkesin büyük adımlar atacağından eminim. Açıkçası biz de zaman bulmaya ve bu pozisyonu korumaya çalışacağız ama neler olacağını göreceğiz." dedi.

Cuma günkü sonuçların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorulduğunda Albon, "Tabii ki insanlar büyük ihtimalle daha ağır bir şekilde piste çıktı. Ancak öyle olsa bile yine de iyi bir gündü. Yani çok kötümser değilim, hatta iyimserim."

"Yine de iyi performansa sahibiz. Çok yakın olacak, burası hep böyle oluyor. Ben o kadar kötümser değilim. Aslında oldukça iyimserim." şeklinde cevap verdi.

Albon da, oldukça dar olan Zandvoort pistinde sıralamaların zorlu geçeceğini düşünüyor.

Albon, "Burası zor olacak, her zaman sorun oldu. Lastiklerin dinlendirilmesi gerekiyor ancak bunu yaptığınızda çok fazla trafik oluyor. Bu yüzden piste çıkış ve lastik soğutma turlarında her zaman dikkatli olmanız gerekiyor." dedi.