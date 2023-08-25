Albon, sürpriz sonuçların ardından iyimser ama temkinli
Williams pilotu Alex Albon, Hollanda'da Cuma günü elde ettiği derecelerin sürpriz olduğunu, heyecanlansalar da ayaklarının yere basması gerektiğini söyledi.
Zandvoort'taki ilk seansta 5. hızlı dereceyi elde ederek şaşırtan Williams pilotu, ikinci antrenman seansında 3. olarak daha büyük sürpriz yaptı.
Albon, Zandvoort'taki ilk gün sonuçlarının şaşırtıcı ancak çok iyi olduğunu, buna rağmen temkinli olacaklarını söyledi.
Albon, "Çok iyi bir gündü. Bunu daha önce de gördük. Açıkçası diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz. Dürüst olmam gerekirse, aracın iyi hissettirdiğini söylemeliyim. Birinci antrenman seansındaki ilk turdan itibaren araç iyi hissettirdi."
"Birinci seanstaki uzun sürüş iyi hissettirdi, güçlü hissettim. İkinci antrenman seansında biraz daha azdı. Biraz şaşırtıcı bir gündü. Yarın herkesin büyük adımlar atacağından eminim. Açıkçası biz de zaman bulmaya ve bu pozisyonu korumaya çalışacağız ama neler olacağını göreceğiz." dedi.
Cuma günkü sonuçların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorulduğunda Albon, "Tabii ki insanlar büyük ihtimalle daha ağır bir şekilde piste çıktı. Ancak öyle olsa bile yine de iyi bir gündü. Yani çok kötümser değilim, hatta iyimserim."
"Yine de iyi performansa sahibiz. Çok yakın olacak, burası hep böyle oluyor. Ben o kadar kötümser değilim. Aslında oldukça iyimserim." şeklinde cevap verdi.
Albon da, oldukça dar olan Zandvoort pistinde sıralamaların zorlu geçeceğini düşünüyor.
Albon, "Burası zor olacak, her zaman sorun oldu. Lastiklerin dinlendirilmesi gerekiyor ancak bunu yaptığınızda çok fazla trafik oluyor. Bu yüzden piste çıkış ve lastik soğutma turlarında her zaman dikkatli olmanız gerekiyor." dedi.
Son Haberler
Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor"
Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor" Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor"
Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"
Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim" Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"
Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"
Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık" Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"
Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"
Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık" Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar