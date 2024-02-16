Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Lewis Hamilton'ın sezon sonunda Mercedes'ten Ferrari'ye geçme kararı, sürücü pazarını değiştirmiş durumda.

Şu anda haberler biraz sakinledi fakat yakında atılacak ilk adımlarla, her şeyin domino taşı gibi ilerlemesi bekleniyor.

Piyasadaki kilit isimlerden birisi, şu anda Williams adına yarışan Alex Albon. Söylentilere göre Red Bull ve Mercedes, kendisiyle ciddi şekilde ilgileniyor.

Fakat Albon, diğer takımlardan ziyade Williams'a odaklanmış durumda.

RacingNews365'e konuşan Albon, "Geleceğim hakkında çok fazla konuşma olduğunu inkar etmeyeceğim."

"Fakat benim çalışma alanım bu değil, tüm bu işlerle menajerim ilgileniyor. Ben sadece sürüşüme odaklanmış durumdayım."

"Williams ile önümde uzun bir sezon var. FW46 ile nasıl bir ilerleme kaydedeceğimizi, Bahreyn'de ve sonraki beş ya da altı yarışta nasıl davranacağını görmek istiyorum."

"Şu anda tamamen Williams'a odaklanmış durumdayım ve kendimi bu takımın bir parçası olarak görüyorum."

"Tabii ki benim için ilerleme hızı da çok önemli, ki bu konudaki durumu zaman gösterecek."

"Sürücü piyasasındaki durum hızla değişiyor, söylentilere inanılmaması gerektiğini çok iyi biliyorsunuz." dedi.