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Albon sözleşme bitiminde farklı seçeneklere açık olacak!

Bu sezon Williams'ın kazandığı tüm puanlara imzasını bırakan Alex Albon, takımı kazanırken görmek istese bile farklı seçeneklere açık.

Altay Gök
Ekleyen:
Alexander Albon, Williams

Etkileyici bir sezon geçiren ve takıma önemli puanlar getiren Albon, takım patronu James Vowles'ın da takdirini kazanmayı başardı.

Williams ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Albon takım için biçilmiş kaftan, ancak kendisinin yükselen formu farklı takımların da ilgisini çekmiş vaziyette.

Bu ilginin farkında olduğunu söyleyen Albon, yaşının da ilerlemeye başlaması nedeniyle farklı seçeneklere açık olacağını belirtmekte.

Motorsport.com'a konuşan Albon, "Sanırım kendimi farklı seçeneklere açık tutacak kadar kendime güveniyorum."

"Tamamen dürüst olmak gerekirse, Williams'ın gidişatını görmek ve bu takımı ileriye taşıyan bir ekibin parçası olmak istiyorum."

"Takım olarak kaydettiğimiz ilerleme hızı ve perde arkasında neler olduğunu görmek harika. Kontratım bitene kadar takıma tamamen bağlıyım."

"Ama aynı zamanda 27 yaşındayım. Genç değilim ancak yaşlı da değilim. Kariyerimin iyi bir döneminde olduğumu hissediyorum. Bir yıl daha geçerse 28, 29 ve yakında 30 yaşıma gireceğim."

"Kendime galibiyetler ve podyumlar için mücadele edebilme şansı vermek istiyorum. Dolayısıyla asıl soru, bu süre içinde takımı galibiyet mücadelesi verebilecek bir takım haline getirebilir miyiz?" dedi.

 

Aracın daha iyi performans vermesi için sürekli çabalayan Williams, özellikle daha fazla yere basma gücü elde etme konusunda ciddi mesafe kat etti. 

Daha büyük bir adım için 2024'e kadar beklemek gerekmekte, Albon ise belli sıkıntıların çözülmesinin tur zamanına yansıyacağını düşünüyor.

Albon, "Büyük fırsatların kapıda olduğunu düşünüyorum, nitekim iyi sonuçlar elde ediyoruz ve birtakım karakteristik sorunları çözebilirsek daha da fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz."

"Aracın yere basma gücü var, belki etrafımızdaki bazı üst düzey takımlardan biraz daha az. Bazı virajlarda ise zayıfız, tüm viraj boyunca limitte olamıyoruz."

"Bu ortadan kalktığında çok daha kapsamlı bir araca sahip olacağımızı düşünüyorum.

"Bunu söylemek kulağa çok kolay geliyor, ancak neredeyse beş, altı yılı aşkın bir süredir araçta birtakım sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim."

"Dolayısıyla bunu ele almamız ve düzeltmemiz gerekiyor, ancak şimdi, her zamankinden daha fazla, bunun üstesinden gelmek için iyi bir şansımız olduğunu hissediyorum."

"Tamamen çözemeyebiliriz ama iyi bir adım atacağımıza inanıyorum." dedi.

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