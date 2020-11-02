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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Söylentilere rağmen ekstra baskı hissetmiyorum"

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Albon: "Söylentilere rağmen ekstra baskı hissetmiyorum"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull pilotu Alexander Albon, takım patronu Christian Horner'ın kendisinin yerini korumak için performansını iyileştirmesi gerektiğini söylemesinin ekstra baskıya neden olmadığını söyledi.

Red Bull'da ilk tam sezonunu geçiren Albon, sezon boyunca takım arkadaşı Max Verstappen'in performansına hem sıralamalarda hem de yarışta ayak uyduramadı.

Takım arkadaşının 98 puan gerisinde şampiyonada 9. sırada olan Albon'un yerine Red Bull dışında daha deneyimli bir pilot getirilmesi bekleniyor.

Horner, Portekiz'de yaptığı açıklamada Albon'un özellikle Imola'da iyi performans göstermesi gerektiğini işaret etmişti. Albon yerine Nico Hulkenberg ya da Sergio Perez'den birisinin getirilmesi bekleniyor.

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Albon, "İşimi yapmam gerektiğini biliyorum. Bu sporda gizli bir şey yok. Ancak öyle olsa bile bu hafta sonuna yaklaşımım, normal bir yarış hafta sonundan farklı olmayacak. Sıralamaların iyileştiğini düşünüyorum."

"Evet, tabii ki arada fark var. Ancak genel olarak, her şeyin gittikçe daha iyi olduğunu hissediyorum. Sadece iyi ve temiz yarışlar geçirmem gerekiyor. Önemli olan bu. Hepsi bu."

"Pilot olarak hafta sonuna aynı yaklaşırsınız. Gerçekten farklı bir şey yapamazsınız. Her yarışa aynı şekilde gidiyorum."

"Bu yüzden, ben işimi yapmalı ve performansıma odaklanmalıyım. Yorum yapacak çok fazla şey yok." dedi.

Red Bull'un dışarıdan sürücülerle ilgilenmesi konusunda ise Albon, "Benim işim bu değil. Bu benim sorunum değil. Benim işim pilot havuzunun içinde kalmak."

"Yeteneklerimden eminim. Sizin de söylediğiniz gibi, o isimlerin benim için bir önemi yok. Ben işime odaklandım ve takımla elimden gelen en iyi şekilde çalışıyorum." dedi.

 

"Önceliğim performans"

Albon son olarak Red Bull yönetiminin kendisine belli bir tarih aralığı vermediğini ve basında kendisi hakkında söylenen şeyleri pek önemsemediğini söyledi.

Albon, "Açıkçası performans önceliğimiz. Ancak bunun için bir hedef verilmedi. Sadece gelişmemiz gerekiyor."

"Bunun için en kolay hedef, Max ile olan farkı kapatmak diyebilirim. Ancak bana böyle bir talimat verilmedi." 

"Basında çıkan şeyler, benim sürüşümü etkilemeyecek. Bu yüzden ben kendime, gelişmem gereken şeylere odaklandım. Gereken sonuçları alırsam ve yapılması gereken şeyleri yaparsam, o zaman basın kendi kendine konuşmuş olur."

"Bu yüzden daha çok mühendislerle, fabrikadaki çalışanlarla konuşmak, araç içerisinde daha rahat ve emin olmak tur zamanı bulma açısından önemli olacak."

"Gerçekleri konuşmam gerekirse, basının benim hakkımda söylediği şeyleri umursamıyorum. Takımla aramdaki ilişkiye ve yaptığım tur zamanlarına odaklanıyorum."

"Telefonuma bakarak tur zamanımı değiştiremem. Bu yüzden önemli olan şeylere odaklanıyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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