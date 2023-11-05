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Albon: "Sonucu lastik aşınması belirliyor"

Williams pilotu Alex Albon, sprint yarışının ardından pazar günü en büyük problemin lastik aşınması olacağı görüşünde.

Editör Ezel Tan
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Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon ve Logan Sargeant, zorlu sprint sıralama turlarında son çizgide kalmışlardı.

Albon yarışın en çok yükselen isimlerden birisi olmasına rağmen yarışı 15. sırada noktaladı. Sargeant ise son sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Albon, lastik aşınmasını işaret etti.

Taylandlı sürücü, "Arkada olmamıza rağmen bugün bizim için iyi bir yarış oldu."

"Tempo gayet iyiydi fakat lastik aşınması hepimiz için çok fazlaydı ve bu da aracın yol tutuşunu korkunç hale getirdi."

"Bu tuhaf bir durum çünkü bu kadar fazla aşınma olduğunda daha sert lastiklere geçmeyi istiyorsunuz ama sert lastikler burada çok kötü. İyi bir yol tutuşa sahip tek lastik yumuşak lastik."

"Bence yarınki strateji oldukça ilginç olacak; her şey lastik aşınmasına bağlı. Umarım iyi oluruz." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant ise "tuhaf " bir yarış olduğunu söylüyor.

"Bu bir Sprint yarışı, yani yapabildiğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Yarın için birkaç şey öğrendiğimiz kesin fakat yarın için aracı riske atamazdık, bu yüzden DRS treninde sıkışıp kalmak sinir bozucuydu."

"Bugün önüm açık olsaydı, çok daha hızlı olabilirdim. Alex yükselmeyi başardı, ki bu olumlu bir şey ve sanırım önümdeki araçlarla DRS treninde değil de tek tek karşılaşsaydım ben de aynısını yapabilirdim."

"Yarın ilerlemek için bu geçiş fırsatlarını bulmaya çalışmamız gerekiyor. Bizim için kolay bir hafta sonu olmasa da yarın hava biraz daha serin olacak. Bu da bize daha uygun olacak."

"Ben yarış temposunda öndeki birkaç araca karşı hız avantajımız var, bu yüzden bundan yararlanmak için 71 turumuz olacak."

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