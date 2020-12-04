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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Gelişim kaydettiğimi göstermeliyim"

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Albon: "Gelişim kaydettiğimi göstermeliyim"
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, Editör

Red Bull'un Taylandlı sürücüsü Alex Albon, son yarışlarda ilerleme kaydettiğini ve bunu Sakhir GP hafta sonunda da devam ettirmek istediğini söyledi.

Formula 1'deki ilk yılını Toro Rosso/Red Bull takımlarıyla geçiren ve sezonu 92 puanla sekizinci sırada tamamlayan Alex Albon, bu yıl Red Bull'la ilk kez tam sezon yarışıyor ve bitime iki yarış kala 85 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Bu yıl bir kez yarış dışı kalan ve finiş gördüğü dört yarıştan puansız ayrılan Albon, Toskana ve Bahreyn'de podyuma çıkmayı başardı.

Ancak katıldığı son sekiz yarışın sadece 4'ünden puanla ayrılabildi.

Antrenman turlarında sık sık hata yapan Albon'un koltuğu sallantıda ve gelecek yıl için Nico Hulkenberg ve Sergio Perez gibi isimlerin adı Albon'un koltuğu için anılıyor.

Koltukta kalması için ne yapması gerektiği sorusuna Albon, "Bu soruya daha önce yanıt vermiştim. Bu, iyi bir iş yapmak ve iyi sonuçlar elde etmekle ilgili. Yani sadece net ve belirleyici bir hedef yok."

"Geliştiğime dair belirtiler göstermeliyim, ki bence son iki haftada her şey oldukça iyi gidiyordu. Yani başımı önüme eğeceğim ve nasıl gideceğini göreceğim." yanıtını verdi.

Albon daha sonra Honda'nın hangi alanlarda gelişmesi gerektiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bence hem içten yanmalı motor, hem de hibrit tarafta gelişmeliyiz. Açıkçası Honda'nın zorladığını ve geliştiğini görmek harika. Umarım onlarla iyi bir son sezon geçirebiliriz."

Son olarak Albon, Bahreyn'de uzun düzlüklere sahip Monza'daki kadar zorlanmayı beklemediklerini dile getirdi.

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Editör Kemal Şengül

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