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Formula 1 / Son dakika

Albon son yarışlarda geliştiğini düşünüyor

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Albon son yarışlarda geliştiğini düşünüyor
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, Editör

Red Bull F1 pilotu Alex Albon, son yarışlarda ileriye doğru önemli adımlar attığını düşünüyor.

Red Bull Formula 1 pilotu Alex Albon, bu yılın en istikrarsız sürücülerinin başında geliyor.

Tüm sıralama turlarında Max Verstappen'e geçilen ve sadece bir podyum alabilen Albon, Türkiye GP'de yaptığı hata sonrası geriye düşmekten kurtulamadı.

Yarışı takım arkadaşının gerisinde tamamlayan Albon, sonuç olumsuz olsa bile kaydettiği gelişimden ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Albon, "Türkiye GP, benim için güzel bir hafta sonu oldu. Araçta çok şey denedim. Takım, özellikle hafta sonunun başında oldukça güçlü görünüyordu."

"Sonucun çok iyi olmaması üzücü ama Türkiye yarışında pek çok olumlu şey vardı."

"Farklı bir deneyim yaşamak harikaydı, ancak bu kadar zor şartlarda hata yapmak çok kolay. Duruma uyum sağlamalı, limitleri bulmalı ve farklı hatlar denemeliydim ama eğlenceliydi."

"Türkiye'de çok güçlü bir hafta sonu geçirdik ve doğru yolda ilerlediğimize eminim. Benim açımdan durum daha iyiye gidiyor ve çalışmalardan memnunum."

"Şimdi hangi sonuçları elde edebileceğimizi görmek için Bahreyn'e gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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