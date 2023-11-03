Albon: "Son yarışlarda 7.liğe tutunmaya çalışacağız"
Alex Albon, 2023 Formula 1 sezonunun geri kalanının Williams'ın Dünya Şampiyonası'nda yedinciliği garantilemeye çalışırken "tutunmak" için zorlayacağı yarışlar olacağını söyledi.
Grove ekibi birkaç ay önce AR&GE odağını gelecek yıla çevirdi ve rakipleri AlphaTauri, Haas ve Alfa Romeo araçlarını geliştirmeye devam ederken piste herhangi bir yeni parça getirmedi.
Son iki yarışta AlphaTauri 11 puan toplayarak 10. sıradan sekizinci sıraya yükseldi ve takım şu anda Williams'ın 12 puan gerisinde yer alıyor.
Albon, Faenza ekibinin sezonun son üç hafta sonunda aradaki farkı kapatma şansının devam ettiğini ancak yerlerini korumak için her şeyi yapacaklarını söyledi.
AlphaTauri'nin yükselişi hakkında Albon, "Bence tehdit çok gerçek."
"Güncellemelerini yaptılar, bence hemen büyük bir adım attılar ve aynı zamanda yıl boyunca daha fazla performans kilidini açmış gibi görünüyorlardı."
"Hız açısından bizi geçtiler, bu oldukça açık. Birkaç pistte hızlılardı ve sanırım bu pist de araçlarına oldukça uyan bir başka örnek olacak. Düşük hızlı virajlarda çok güçlü görünüyorlar. Bu yüzden zor olacak."
"Son birkaç yarış her şeyden çok tutunmakla ilgili. Ancak bu düşünce yapısına sahip olmak istemezsiniz. Hâlâ agresif olmak ve devam etmek istiyorsunuz. Ama zor olacak." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Alex Albon, Williams FW45, Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Sezon sonu sıralamasındaki belirgin değişikliğe rağmen Albon, 2024'e bakma kararına hâlâ inandığını belirtti.
Albon, "Kanada'da yaptığımız güncellemeden bu yana aracımızı güncellemeyi durdurma kararı aldık."
"Dolayısıyla bizim için artık her şey gelecek yılla ilgili. Tabii ki 7.liği kaybetmek kötü olur. Ama yine de yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşünüyorum."
"Hâlâ rekabetçi bir aracımız var, o kadar rekabetçi olmasa bile, diyelim ki, ya da bunu söylemek garip geliyor, ama biraz eski, dört aylık ya da her neyse!" dedi.
Albon, Daniel Ricciardo'nun 7. olduğu Meksika'da 9. olarak kazandığı iki puanla farkın kapanma oranını azalttığı için mutlu olduğunu söyledi.
Albon, "Meksika, yılın geri kalanında ne yapmamız gerektiğine dair gerçekten iyi bir örnek. Fırsatlar geldiğinde değerlendirmemiz gerekiyor."
"Meksika'da her şeyi yapabileceğimiz kadar iyi yaptığımızı hissettim, öyle ki puan alamasaydık Daniel 4 yerine 6 puan fazla alacaktı."
"Bunun gibi yarışlar, şu ana kadarki sezonumuzun temelini oluşturuyor. Ve yılın geri kalanında da bunu yapmaya devam etmemiz gerekecek." dedi.
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