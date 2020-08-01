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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Albon, sıralama turlarında yaşadığı sorunlar için dengeyi suçladı

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Albon, sıralama turlarında yaşadığı sorunlar için dengeyi suçladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Ağu 2020 18:47

Alex Albon, ikinci bölümde elenmesinin ardından denge sorunlarını suçladı ve bundan ötürü geride kaldığını belirtti.

Alex Albon, cuma gününe iyi başladı ve cesaret verici bir performans sergiledi. Ancak ikinci seansta, Stowe virajında aracının kontrolünü kaybeden Taylandlı sürücü, bariyerlere çarparak aracına ağır hasar verdi.

Antrenman turlarında elektrik problemi yaşayan Albon için zorlu hafta sonu, sıralama turlarında da devam etti. Red Bull pilotu 12. sırada yer aldı ve bir kez daha son bölüme kalamadı.

Genç sürücü en azından yarışa serbest lastik seçimiyle başlayacağı için mutlu.

“İlk önce orta lastikleri denedik, korkunç bir tur değildi, ama inanılmaz bir tur da değildi. En hızlı turumda birkaç hata yaptım, bu yüzden daha hızlı gidebileceğimizi biliyordum."

"Açıkçası o noktada risk alıp, orta lastiklerle mi gideceksiniz yoksa yumuşak lastiklerle güvenli şekilde mi hareket edeceksiniz? Yumuşak lastiklerle güvende olanı seçtik."

"Dürüst olmak gerekirse, son turu çok fazla açıklayamıyorum. Turumu geliştiremedim ve hepsi bu. Son bölümü kaçırdım. Kesinlikle olduğumuzdan biraz daha yukarıda olmalıydık."

Motorsport.com'a konuşan Albon, yaşadığı zorluğun kaybettiği pist üstü zamanıyla ilgili olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet, bu bana kesinlikle yardım etmedi. Açıkçası Silvertone'un rüzgar konusunda kötü bir şöhreti var, ama elbette herhangi bir mazeret bulmak istemiyorum."

"Sıralama turlarına gelirken biraz pist üstü zamanı kaybettik, ki bu açıkça oldukça yararlı olurdu.

"Cuma gayet iyi gitti. Tamam, kaza yaptık ama hız oldukça iyiydi, bu yüzden bu güne girerken oldukça olumluydum."

Albon'un takım arkadaşı Max Verstappen ise son bölüme kaldı ve üçüncü oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Alexander Albon
Editör Jonathan Noble

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