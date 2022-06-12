Albon: "Sıralama turlarında sarı bayraklara neden olan F1 sürücülerinin turu silinmeli"

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Q1'deki son denemelerde Albon'un önünde Alpine sürücüsü Alonso vardı ve İspanyol sürücü, 15. virajda kaçış alanına girerek sarı bayraklara neden oldu. Bunun üzerine başta Albon üzere arkadan gelen herkes zaman turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Albon çok sinirliydi ve Alonso'nun kasıtlı olarak yavaş sürdüğünü ve pist dışına çıktığını iddia etti.

Albon takıma, "Bu adama ceza alması gerekiyor. Bu gerçekten gülünç çünkü aynı şeyi turun tamamında yaptı. Bilerek yavaş sürüyordu. Aynı şey pistin dışına çıktığı an için de geçerli. Çok erken fren yaptı ve pistin dışına çıktı." dedi.

Alonso, Albon'un herhangi bir oyun oynadığı iddiasını reddetti fakat Albon'u anladığını dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Albon ise, olay hakkında şöyle dedi: "Bu konudaki kararı size bırakıyorum. Bir göz atın ve daha sonra yorum yapın."

Albon sonrasında Alonso'nun yaptığı şeye çok canını sıkmadığını ancak sarı veya kırmızı bayraklara neden olan kişilerin en hızlı zamanlarının silinmesi gerektiğini söyledi.

Albon, "Hayal kırıklığına uğradım. Şahsen sarı veya kırmızı bayrağa neden olan kişilerin tur sürelerinin silindiği bir tür kural değişikliği yapmamızın iyi bir fikir olacağını düşünüyorum."

"Bunu daha önce konuştuğumuzu biliyorum ama bu hata yapan sürücüye ceza verilmesini sağlamıyor."

"Elbette oyunlar oynanıyor. Q1'de tur atabilecek insanların sayısını onları arkada tutarak azaltıyorsunuz. Sonra arkanızdaki araçlar için sarı bayrak çıkmasına sebep oluyorsunuz ve kendiniz Q2'ye geçiyorsunuz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Albon öfkesinin kısmen Williams'la F1'e dönüşünden bu yana ilk kez sıralama turlarında ikinci bölüme kalmaya yakın olmasından kaynaklandığını da ekledi.

Taylandlı sürücü şimdi yarışa 17. başlayacak. Oysa Alonso üçüncü bölüme kaldı yarışa 10. başlayacak.

"Eğer o virajda hata yapıp pist dışına çıkmasaydı, %99 onun hava koridorundan faydalanabilir ve ikinci bölüme kalabilirdik."

"Fernando'ya kızgın değilim, bence o akıllı bir adam ve sistemi gayet iyi kullanıyor."

Albon, Williams'ın Cuma günü geride kalmasının ardından attığı iyi adımdan da memnun.

"Bence gayet iyi bir seanstı. Her şeyi doğru yaptık, turumun da iyi olduğunu hissettim."

"Cuma günü iyi bir konumda değildik fakat sonrasında işleri tersine çevirdik ve yine ikinci bölüme kalmak için savaşıyorduk."