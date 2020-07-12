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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Albon: "Sıralama turlarında çok rahat üçüncü olabilirdim"

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Albon: "Sıralama turlarında çok rahat üçüncü olabilirdim"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Tem 2020 08:37

Red Bull Racing Formula 1 pilotu Alex Albon, sıralama turlarının üçüncü bölümünde yaptığı hatanın ardından vakit kaybettiğini ve eğer bu hata olmasaydı, rahat şekilde üçüncü olabileceğini belirtti.

Albon, sıralama turlarını takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.582 saniye ve beş sıra gerisinde yedinci sırada tamamladı ancak kendisine göre fark çok daha küçük olabilirdi.

Genç pilot zor geçen seansta bir su birikintisine girdiğini ve bu yüzden pist dışına doğru sürüklendiğini belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Albon, “Q3 iyi görünüyordu. Birkaç ayar değişikliği yaptık ve aracı en iyi aralığa getirdik. Sonunda maalesef benim hatamdı. Dördüncü virajda lastikleri kilitledim ve genişten döndüm."

“Aslında oldukça iyi bir tur oluyordu. Bence üçüncülük neredeyse... Kesin demeyeceğim, ama  çok fazla zaman kazanabilirdik. Sadece benim hatamdı, normalde yaptığımdan biraz daha geç fren yaptım."

"Biraz daha fazla zaman bulabilirdim ve sorun şu ki, dördüncü virajın orada çok büyük bir su birikintisi vardı ve dış taraftaki ön lastiğimi kilitledim ve genişten döndüm."

"Temelde pist inanılmaz şekilde değişiyordu. Pist kayganlaşmaya başladığında lastikler aşırı ısınıyor ve çekişi kaybediyorsunuz."

"Pist gerçekten ıslak olduğunda, çekiş artıyor, ancak daha sonra düzlüklerde kızaklıyorsunuz ve su birikintilerinden ve bunun gibi şeylerden geçtiğinizde biraz daha kopuk bir aracınız oluyor."

“Kimsenin gelişmediği bir dönem vardı ve bu pist böyleydi. Q3'te son iki dakikaya kadar gerçekten çok fazla yağmur yağdı. Hatamın beni en çok etkilediği yer burası, çünkü pist hızlı olduğunda en iyi turumu atarken lastikleri kilitledim." dedi.

Hem Albon hem de Verstappen  takımın eski ön kanadıyla yarışmayı sevdim.

“Sadece biraz daha iyi olduğunu düşündük. Bu piste daha uygun ve eski ön kanadın bu hafta sonu biraz daha güçlü olduğunu hissettim.”

“Bu hafta sonunun geçen hafta sonundan biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim, sadece nedenini anlamaya ihtiyacım var."

“Bence bu hafta sonu paketimiz biraz daha iyi, ama sadece en iyisini almakta biraz zorlanıyorum. Yağmur, nerede olursanız olun, diğerlerinden biraz daha zayıf hissettiğiniz alanları vurguluyor, çünkü aracın sürüşünü zorlaştırabiliyor, örneğin arka kısım bazı yerlerde biraz limitlerdeydi. ”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Adam Cooper

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