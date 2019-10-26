Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Albon: "Sinir bozucu bir hata yaptım"

paylaşım
yorumlar
Albon: "Sinir bozucu bir hata yaptım"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Eki 2019 07:41

Red Bull Formula 1 pilotu Alex Albon, cuma günkü ikinci antrenman seansında kaza yapmasına sebep olan "sinir bozucu bir hata" yaptığını söyledi.

Albon ikinci antrenman seansının başında sola doğru dönülen yedinci virajın sağındaki kerblere çıkmış ve ardından aracının kontrolünü kaybedip duvara çarpmıştı.

Kazanın etkisiyle süspansiyonu kırılan Albon seansa devam edemezken, sıralama turları ve yarış simülasyonunu sadece Max Verstappen yapabildi.

Seans sonrası basın açıklamasında Albon, kazanın saçma bir hatadan kaynaklandığını söyledi.

Albon, "İyiyim, araçtaki hasar çok büyük değil ve yarın için hazır olacak. Sadece sinir bozucu bir hataydı ve ikinci seansta çok sayıda turu kaybettik."

"Virajın girişinde kontrolü kaybettim, giriş kerbünü fazla kullandım. Doğruyu söylemek gerekirse buna bakmam gerekiyor çünkü çok fazla göremedim, ama her şey çok hızlı gitti."

"Doğrusu şartlar çok kötü değil, burada daha fazla yere basma gücü var. Ama daha fazla yere basma gücü olmasına rağmen hava çok hafif, bu da durumu zorlaştırıyor."

"Herkesin bazı hatalar yaptığını düşünüyorum ama en büyüklerinden birini ben yaptım." dedi.

Max Verstappen antrenmanlarda güçlü bir performans sergilerken, Albon tempoları hakkında şöyle dedi: "Max özelikle yarış temposunda aracın oldukça hızlı olduğunu gösterdi. Şimdi üçüncü seansta yeniden ritim yakalamalı ve sıralama turları için hazırlanmalıyım. Yani dünyanın sonu değil ama kendimizi zor bir duruma soktuk."

Scott Mitchell

Slider
Liste

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2 as Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 drives past

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2 as Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 drives past
1/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
2/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
3/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
4/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
5/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
6/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2

Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
7/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
8/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
9/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
10/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
11/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2

Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
12/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sonraki haber
Galeri: Meksika'da cuma gününden kareler

Önceki haber

Galeri: Meksika'da cuma gününden kareler

Sonraki haber

Vettel: "Favori yok"

Vettel: "Favori yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

4
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

5
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.