Albon: "Sinir bozucu bir hata yaptım"
Red Bull Formula 1 pilotu Alex Albon, cuma günkü ikinci antrenman seansında kaza yapmasına sebep olan "sinir bozucu bir hata" yaptığını söyledi.
Albon ikinci antrenman seansının başında sola doğru dönülen yedinci virajın sağındaki kerblere çıkmış ve ardından aracının kontrolünü kaybedip duvara çarpmıştı.
Kazanın etkisiyle süspansiyonu kırılan Albon seansa devam edemezken, sıralama turları ve yarış simülasyonunu sadece Max Verstappen yapabildi.
Seans sonrası basın açıklamasında Albon, kazanın saçma bir hatadan kaynaklandığını söyledi.
Albon, "İyiyim, araçtaki hasar çok büyük değil ve yarın için hazır olacak. Sadece sinir bozucu bir hataydı ve ikinci seansta çok sayıda turu kaybettik."
"Virajın girişinde kontrolü kaybettim, giriş kerbünü fazla kullandım. Doğruyu söylemek gerekirse buna bakmam gerekiyor çünkü çok fazla göremedim, ama her şey çok hızlı gitti."
"Doğrusu şartlar çok kötü değil, burada daha fazla yere basma gücü var. Ama daha fazla yere basma gücü olmasına rağmen hava çok hafif, bu da durumu zorlaştırıyor."
"Herkesin bazı hatalar yaptığını düşünüyorum ama en büyüklerinden birini ben yaptım." dedi.
Max Verstappen antrenmanlarda güçlü bir performans sergilerken, Albon tempoları hakkında şöyle dedi: "Max özelikle yarış temposunda aracın oldukça hızlı olduğunu gösterdi. Şimdi üçüncü seansta yeniden ritim yakalamalı ve sıralama turları için hazırlanmalıyım. Yani dünyanın sonu değil ama kendimizi zor bir duruma soktuk."
Scott Mitchell
Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2 as Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 drives past
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull RB15 crashes in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Car of Alex Albon, Red Bull RB15 being recovered after crashing in FP2
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Albon: "Sinir bozucu bir hata yaptım"
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