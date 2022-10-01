Albon, Singapur'da yetim çocuklar tarafından tasarlanan bir kaskla pistte

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Taylandlı pilot, Williams'a geçtiğinden beri Bangkok yakınlarındaki Wat Sakaeo yetimhanesine maddi ve manevi destek sunmakta; nitekim Williams takım patronu Jost Capito'nun uzun süredir Bangkok'ta ikamet eden kardeşi Volker, yetimhaneyi destekleyen bir hayır kurumunu yönetiyor.

Bu ilişki, Albon'un bu yılın başlarında yetimhaneyi ziyaret etmesine ve Iceman Charity'nin yetimhanenin spor salonunu yenileme girişimini destekleme sözü vermesini de sağladı. Salon, tamamlandığında "Alex Albon Spor Salonu" adını alacak.

Projenin finansmanına yardımcı olmak isteyen Albon bu hafta sonu Singapur GP'sinde yetim çocuklar tarafından tasarlanan ve daha sonra tüm geliri yetimhaneye aktarılmak üzere açık artırmaya çıkarılacak bir kaskla yarışacak.

Albon, "Temelde spor salonları için para topluyorlar, benim için bir kask tasarlama işi de onlara düştü. Yaklaşık 200 çocuk projeye dahil oldu, hepsi bir deneme yaptı."

"Kaskı açık arttırmayla satacağız ve elde edilen gelirin tamamını hayır kurumuna bağışlayacağız." dedi.

Ana renk olarak açık mavi tercih edilen kaskın ön yüzünde kocaman bir gülümseme ve birkaç küçük çizim yer alıyor.

Albon'un kişisel logosunun etrafında el ele tutuşan yetimlerin resmedildiği kaskın üst yarısını başka bir çocuk tasarlarken, kaskın yan tarafında Budizm'in önemli bir unsuru ve Tayland'ın ulusal hayvanı olan bir fil yer alıyor.

Arkada ise Albon'un kırmızı forma giyen iki yetimle birlikte çizildiği bir resim yer alıyor -ki bu Williams pilotunun yetimhanede çoğu Liverpool taraftarı olan çocuklarla futbol oynamasının bir hatırası.

Bu yazının yazıldığı sırada kaska şimdiden 26 teklif geldi ve şu anki teklif 8,000 İngiliz Sterlini'ni aşmış durumda. F1 web sitesinde düzenlenen açık arttırma 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Helmet of Alex Albon, Williams 1 / 5 Fotoğraf: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 2 / 5 Fotoğraf: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 3 / 5 Fotoğraf: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 4 / 5 Fotoğraf: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 5 / 5 Fotoğraf: Alex Albon

Bu yılın başlarında Motorsport.com ile hayırseverlik girişimi hakkında konuşan Albon, insanlara yardım edebilecek bir konumda olduğunu fark ettiğini ve bunun "doğru şeyi yapmak için bir fırsat" olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Albon, "Oldukça utangacım ve halka açık etkinlikler düzenlemek pek de sevdiğim bir şey değil. Ancak iyilik yapabilmenin bir sorumluluk olduğunu hissediyorum."

"Kendimi çoğunlukla bir Taylandlı olarak görüyorum ve insanlara, çocuklara, Tayland'daki kim olursa olsun herkese fırsatlar tanıyabilecek daha fazla projede yer almak istiyorum."

"Açıkçası, yardım etmeye çalışmak için harika bir konumda olduğumu hissediyorum. Bu, doğru olanı yapmak için bir fırsat. Oldukça fazla para bağışlayabildik ve durmuyoruz, devam etmek istiyoruz." dedi.

Albon apandisit patlatması nedeniyle İtalya GP'sini kaçırdıktan 3 hafta sonra Singapur'da Williams koltuğuna geri döndü. Prosedürden kaynaklanan komplikasyonlar Albon'un solunum yetmezliği çekmesine neden oldu ve kendisi bu nedenle bir süreliğine yoğun bakıma alındı.

Ancak ameliyattan üç hafta sonra Albon artık ağrı hissetmediğini ve "olabileceği kadar formda" olduğunu söylüyor.