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Albon: "Singapur'da yaşananları geride bıraktım, odağım Suzuka"

Geçen hafta Sergio Perez ile yaşadığı bir olay nedeniyle puanı kaçıran Alex Albon, her şeyi geride bıraktığını ve Suzuka'ya odaklandığını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Albon, Williams Racing

Singapur'da pek iyi bir yarış geçirmeyen Williams, her şeye rağmen iki pit stratejisinin de yardımıyla son turlarda epey hızlıydı ve Alex Albon ile dokuzunculuk mümkün gibiydi.

Ancak yine gerilerden yükselmeye çalışan Sergio Perez'in iyimser bir atağı nedeniyle Albon kendini çizgi dışında buldu ve bir anda beş sıra geri düştü.

Her şeye rağmen tırmanışını sürdüren Albon ancak 11. olabilirken, Perez ise beş saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Yarışın ardından Perez'in hamlesi ve verilen cezanın yetersizliği eleştirildi, ancak Albon her şeyi geride bıraktığını söylüyor.

Basın toplantısında söz alan Albon, olay hakkında "İlk olarak Yuki'ye [Tsunoda] sormalılar!*" 

"Elbette geçen haftaki yarışta biraz hayal kırıklığına uğradım. Puan alamamak gerçekten hiç iyi olmadı."

"Ama her şeyi geride bıraktık. Bu hafta sonu Suzuka'da piste çıkacağız, aracımıza biraz daha uygun bir pist."

"Hayal kırıklığımın devam etmediğini söyleyemem, nitekim Singapur'a giderken çok fazla umudumuz yoktu. Neredeyse puan alabileceğimiz bir konumda olmak heyecan vericiydi."

"Ceza konusuna gelirsek, karar vermek epey zor. Pilotlar, takımlar ve izleyiciler olarak bunun üzerinde çok duruyoruz ama bu oldukça zor bir konu."

"Örneğin yaşadığım olayı ele alabiliriz. Diğer cezalara bakarsak tutarlı gibi görüyor, ama gerçekten öyle mi? Veya gerçekten adil bir ceza mı?"  

"Bu yüzden bazı açılardan esneklik olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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Alonso, Singapur'da yaşananlardan ötürü endişeli değil

Monza sıralama kuralı Japonya'da da uygulanacak!

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