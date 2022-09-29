Albon, Singapur GP için 'formda' hissediyor

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Tayland-İngiltere asıllı pilot, Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde apandisit ile ilgili bir sağlık sorunu yaşadığı için cumartesi günkü son antrenmandan sadece birkaç saat önce hafta sonu yarışmaktan çekildi.

Albon'un yerine 2019-2020 Formula E şampiyonu Nyck de Vries geçti. De Vries, yarışı dokuzuncu bitirerek şampiyonada iki puan almış oldu.

San Gerardo Hastanesi'ndeki başarılı laparoskopik ameliyatın ardından Albon, ameliyat sonrası anestezi komplikasyonları yaşadı ve bu da solunum yetmezliğine yol açtı.

Albon, anestezi etkisinde olduğu için yaşananları tam olarak hatırlamadığını, ama takvimin en fiziksel ve zorlu yarışı olarak bilinen Singapur GP için toparlandığını ve hazır hissettiğini açıkladı.

Perşembe günü verdiği demeçte genel durumu hakkında Albon, "Kendimi hazır ve olabildiğince formda hissediyorum. Herhangi bir acı hissetmiyorum."

"Bugün olduğum yere geri dönebilmek için 1-2 haftadır antrenman yapıyordum."

"Oldukça gerçekçiyiz ve yılın en zor yarışına geldiğimizi biliyoruz."

"Dikkat etmemiz gereken bir yarış, ama iyi hissediyorum. Kendimi iyi hissettiğimden beri karting yapıyorum ve bir sorun yaşamadım." dedi.

Başlangıçta Albon'un, sadece bir yarış ara verip Singapur için geri dönmesi çok konuşularak 'iddialı ve hırslı' olduğu düşünüldü.

Albon, "Açıkçası Singapur'u tam olarak masaya yatırdığımızı düşünmüyorum."

"Ancak iyileşme hızımı göz önünde bulundurduğumda bu hafta sonu başarılı olabileceğime inanıyorum." dedi.

Albon'un durumu cuma günkü ilk antrenmandan sonra değerlendirilecek, ancak gerçek durumunun 2. antrenman koşulları ile vücuda uygulanan sürekli kuvvetlerle daha net görülmesi bekleniyor.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Albon, İtalya GP'yi kaçırmasının küçük bir 'aksilik' olduğunu ve yalnızca bir yarış kaçırdığı için bu durumun o kadar da önemli olmadığını düşünüyor.

Williams pilotu, "Cumartesi günü (Monza'da) uyandığımda bir karar vermemiz gerekiyordu: 'Riske atmalı mıyız yoksa atmamalı mıyız?' Ama doğru olanı yaptık."

“Ayrıca Nyck harika bir iş çıkardı." dedi.

Ameliyat sonrası Albon'un iyileşmesi başlamıştı. Ayrıca ciğerlerinin temizlenme hızından dolayı iki ya da üç gün sürmesi beklenen yapay koma yalnızca 12 saat sürdü.

Albon, İtalya GP'sinin startından yaklaşık 30 dakika önce uyandı; ancak Albon'un yaşadığı FW44'ü sürememenin 'hayal kırıklığı' ile gelen kalp atış hızındaki artış nedeniyle doktorlar tarafından yarışı izlemeyi kapatması tavsiye edildi.

Albon, ilk ameliyatı atlatmanın yanı sıra ciğerlerinin yeterince iyileşmesini bekledikten sonra, geçen hafta pazartesi günü ayağa kalkıp antrenman yapmaya başladı.

26 yaşındaki pilot, “Sanki 9-5 arası iş yapıyormuşuz gibi antrenmana ve iyileşmeye odaklandık."

"Temel olarak, gün geçtikçe daha da iyiye gittim."

“Sonunda kendimi gerçekten iyi hissettiğimde, uzun süre oturup bu hafta yarışıp yarışmamayı düşündük. Ama ben zaten hazır olduğumu hissediyorum." dedi.