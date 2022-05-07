Albon: "Şimdiye kadarki en iyi cuma günümüzü geçirdik"

"Bence genel anlamda temiz bir tur çıkarmak çok zor. Bugün görüldüğü üzere ben de dahil olmak üzere pek çok sürücü hata yaptı."

"Yine de hedefimiz sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak."

Nicholas Latifi ise ikinci seansın sonlarına doğru yolda kaldı ve günü 18. tamamladı.

Latifi, "İkinci seansta aracın güç kaybettiğini hissettim ve pite girmeye çalıştım ama başarılı olamadım."

"Takım yaşananların sebebini anlamaya çalışıyor, bu yüzden tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyorum. Fakat sıralama turları öncesinde her şeyi düzelteceğimize eminim."

"Tabii ki her yeni pistte, özellikle de bunun gibi benzersiz bir pistte, daha fazla tur atmak istersiniz fakat kırmızı bayraklar çıktığında herkes turlarını bırakmak zorunda kaldı. Bu nedenle aracın yarış temposunda nasıl davrandığı hakkında doğru bir fikir edinmek imkansızdı. "

"Attığımız tur sayısından memnunuz desem yalan olur. Ancak durum herkes için aynı."

"Hava, ilk seansta kendimizi saunadaymış gibi hissettiğimiz zamankine benzer olacağı için yarın işlerin nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak."

"En önemli faktör yüksek nem. Henüz Singapur'da yarışmadım, belki Miami'deki nem oradaki kadar ekstrem değildir. Ancak burada işleri zorlaştırıyor. Tabii ki sürücüler, ekipmanlar ve lastikler için de ciddi bir test olacak." dedi.