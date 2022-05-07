Albon: "Şimdiye kadarki en iyi cuma günümüzü geçirdik"
Williams pilotu Alex Albon, sonuçlar tersini söylese de Miami'deki ilk günün kendileri için iyi geçtiğini düşünüyor.
Williams pilotu Alex Albon, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında 17. en hızlı zamanın sahibi oldu. Fakat Taylandlı sürücü, turu bir araya getirebilseydi, muhtemelen daha yukarılarda yer alacaktı.
Günün ardından konuşan Albon, şöyle dedi: "Bu sezon şimdiye kadarki en iyi cuma günümüzü geride bıraktık."
"Özellikle ikinci antrenmandaki son turlarım biraz yavaş kaldığı ve temsili bir tur atamadığım için dışarıdan öyle görünmeyebilir ama aracın hissiyatı ve performansından memnunum."
"İlk antrenman seansı çok iyi geçti, direksiyon başında hemen kendimi çok iyi hissettim fakat ikinci seanstan önce bir şeyler denemeye karar verdik ve yanlış yönde hareket ettiğimiz ortaya çıktı."
"Fakat Cumartesi günkü sıralama turlarına düzgün şekilde hazırlanmak için ne yapılması gerektiğini zaten biliyorum."
"Antrenman turları kırmızı bayrak nedeniyle birden fazla kez kesintiye uğradığı için uzun sürüşlerde aracımızın nasıl davrandığını tam olarak test edemedik fakat herkesin kabaca benzer tempoda olduğuna inanıyorum."
"Burası sıcak bir pist, lastik aşınma seviyesi oldukça yüksek fakat genel olarak aracın dolu depo ile iyi çalıştığını düşünüyorum."
Alex Albon, Williams FW44
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Bence genel anlamda temiz bir tur çıkarmak çok zor. Bugün görüldüğü üzere ben de dahil olmak üzere pek çok sürücü hata yaptı."
"Yine de hedefimiz sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak."
Nicholas Latifi ise ikinci seansın sonlarına doğru yolda kaldı ve günü 18. tamamladı.
Latifi, "İkinci seansta aracın güç kaybettiğini hissettim ve pite girmeye çalıştım ama başarılı olamadım."
"Takım yaşananların sebebini anlamaya çalışıyor, bu yüzden tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyorum. Fakat sıralama turları öncesinde her şeyi düzelteceğimize eminim."
"Tabii ki her yeni pistte, özellikle de bunun gibi benzersiz bir pistte, daha fazla tur atmak istersiniz fakat kırmızı bayraklar çıktığında herkes turlarını bırakmak zorunda kaldı. Bu nedenle aracın yarış temposunda nasıl davrandığı hakkında doğru bir fikir edinmek imkansızdı. "
"Attığımız tur sayısından memnunuz desem yalan olur. Ancak durum herkes için aynı."
"Hava, ilk seansta kendimizi saunadaymış gibi hissettiğimiz zamankine benzer olacağı için yarın işlerin nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak."
"En önemli faktör yüksek nem. Henüz Singapur'da yarışmadım, belki Miami'deki nem oradaki kadar ekstrem değildir. Ancak burada işleri zorlaştırıyor. Tabii ki sürücüler, ekipmanlar ve lastikler için de ciddi bir test olacak." dedi.
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