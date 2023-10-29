Albon, silinen Q2 derecesinden ziyade performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Albon, 3. antrenman seansını lider Max Verstappen'in onda birinden daha az bir farkla arkasında 2. bitirmesinin ardından Mexico City'deki yarış için antrenmanlarda büyük umut vaat etti.

Ancak Albon ve takım arkadaşı Logan Sargeant, araçlarının yol tutuşunda bir değişim yaşadıktan sonra sıralama turlarında zorlandılar ve hatta Albon aracın bir sorun geliştirdiğini öne sürdü.

Albon, sıralamaların 2. seansında yine de dokuzuncu olarak Q3'e geçmeyi başardı ancak çok geçmeden Q2'deki en hızlı zamanının pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silinmesinin ardından 14. sıraya geriledi.

Albon, Williams takım menajeri Dave Redding'e hakemlerin ofisinde verilen tekrar görüntülerini izledikten sonra kararın çok sınırda olduğunu düşündü.

Albon, "Hatalı olduğunu düşünmüyorum. Dave ile konuştum. Ona 2. virajdaki görüntümün dışarıdan çekilmiş bir görüntüsünü gösterdiler ve arka lastiklerim hâlâ beyaz çizginin üzerindeymiş gibi görünüyor."

"Belki yanılıyorumdur ve açıkçası yanılmış olmayı isterim çünkü bu beni daha az hayal kırıklığına uğratır. Ama umarım garip bir şekilde pist sınırı ihlali yapmışımdır. Ama gördüğüm kadarıyla yoktu."

"Beni çektikleri fotoğrafta arabamın yarısı havada. Teknik olarak pist limitlerini [aşmıyorum] çünkü dört tekerleğim yerden kesilmiş durumda."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing

"Ellerindeki görüntüde bile arka lastiğim bordürün beyaz kısmının üzerinde, yani neyin beyaz çizgi neyin bordür olduğunu bile anlayamıyorsunuz. Nasıl böyle bir karar verebildiklerini bilmiyorum." dedi.

Ancak Albon, takımın hafta sonu boyunca şaşırtıcı derecede rekabetçi olmasının ardından Williams'ın Cumartesi sabahına kıyasla performansındaki düşüşten daha da fazla hayal kırıklığına uğradı.

Albon, "Sanırım bundan daha sinir bozucu olan şey tempo eksikliğiydi. 3. antrenmanda yaptığımdan neredeyse 0.5 sn daha yavaştım."

"Orada çok fazla yol tutuş kaybettim. Diğer sürücüler zorlandı ama benim için sorun 1. virajdan itibaren arka tutuşun olmamasıydı. Arka yol tutuşunu sevdikçe bu durum artıyor çünkü daha fazla kaymaya başlıyorsunuz ve lastikler kontrolden çıkıyor."

"Turlarım aslında daha çok yarış turları gibiydi, sıralama turlarım boyunca sadece üçüncü sektör için arka lastikleri canlı tutmak için çok fazla lastik yönetimi yapmak zorunda kaldım."

"Bu gözden geçirmemiz gereken bir şey çünkü geçen yıl da aynıydı, dün 1. ve 2. antrenmanda da aynıydı ve yine oldu." dedi.

Araç Performans Şefi Dave Robson da takımının bir seanstan diğerine yaşadığı form düşüşünü açıklayamadı.

"Koşullarda ve ayarlarda yapılan küçük değişikliklere rağmen, iki seans arasında çok farklı bir performans sergiledik."

"3. antrenmanda performans güçlüydü ancak sıralama turlarında her iki sürücü de aynı yol tutuş seviyesini bulmakta zorlandı. 3. antrenman ile sıralama arasında ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

Yardımcı editör: Adam Cooper