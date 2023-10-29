Albon, silinen Q2 derecesinden ziyade performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor
Alex Albon, Meksika Grand Prix sıralama turlarında Q2 zamanının silinmesini sorguladı ancak Williams'ın performansındaki ilginç düşüşten dolayı "daha fazla hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.
Albon, 3. antrenman seansını lider Max Verstappen'in onda birinden daha az bir farkla arkasında 2. bitirmesinin ardından Mexico City'deki yarış için antrenmanlarda büyük umut vaat etti.
Ancak Albon ve takım arkadaşı Logan Sargeant, araçlarının yol tutuşunda bir değişim yaşadıktan sonra sıralama turlarında zorlandılar ve hatta Albon aracın bir sorun geliştirdiğini öne sürdü.
Albon, sıralamaların 2. seansında yine de dokuzuncu olarak Q3'e geçmeyi başardı ancak çok geçmeden Q2'deki en hızlı zamanının pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silinmesinin ardından 14. sıraya geriledi.
Albon, Williams takım menajeri Dave Redding'e hakemlerin ofisinde verilen tekrar görüntülerini izledikten sonra kararın çok sınırda olduğunu düşündü.
Albon, "Hatalı olduğunu düşünmüyorum. Dave ile konuştum. Ona 2. virajdaki görüntümün dışarıdan çekilmiş bir görüntüsünü gösterdiler ve arka lastiklerim hâlâ beyaz çizginin üzerindeymiş gibi görünüyor."
"Belki yanılıyorumdur ve açıkçası yanılmış olmayı isterim çünkü bu beni daha az hayal kırıklığına uğratır. Ama umarım garip bir şekilde pist sınırı ihlali yapmışımdır. Ama gördüğüm kadarıyla yoktu."
"Beni çektikleri fotoğrafta arabamın yarısı havada. Teknik olarak pist limitlerini [aşmıyorum] çünkü dört tekerleğim yerden kesilmiş durumda."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alex Albon, Williams Racing
"Ellerindeki görüntüde bile arka lastiğim bordürün beyaz kısmının üzerinde, yani neyin beyaz çizgi neyin bordür olduğunu bile anlayamıyorsunuz. Nasıl böyle bir karar verebildiklerini bilmiyorum." dedi.
Ancak Albon, takımın hafta sonu boyunca şaşırtıcı derecede rekabetçi olmasının ardından Williams'ın Cumartesi sabahına kıyasla performansındaki düşüşten daha da fazla hayal kırıklığına uğradı.
Albon, "Sanırım bundan daha sinir bozucu olan şey tempo eksikliğiydi. 3. antrenmanda yaptığımdan neredeyse 0.5 sn daha yavaştım."
"Orada çok fazla yol tutuş kaybettim. Diğer sürücüler zorlandı ama benim için sorun 1. virajdan itibaren arka tutuşun olmamasıydı. Arka yol tutuşunu sevdikçe bu durum artıyor çünkü daha fazla kaymaya başlıyorsunuz ve lastikler kontrolden çıkıyor."
"Turlarım aslında daha çok yarış turları gibiydi, sıralama turlarım boyunca sadece üçüncü sektör için arka lastikleri canlı tutmak için çok fazla lastik yönetimi yapmak zorunda kaldım."
"Bu gözden geçirmemiz gereken bir şey çünkü geçen yıl da aynıydı, dün 1. ve 2. antrenmanda da aynıydı ve yine oldu." dedi.
Araç Performans Şefi Dave Robson da takımının bir seanstan diğerine yaşadığı form düşüşünü açıklayamadı.
"Koşullarda ve ayarlarda yapılan küçük değişikliklere rağmen, iki seans arasında çok farklı bir performans sergiledik."
"3. antrenmanda performans güçlüydü ancak sıralama turlarında her iki sürücü de aynı yol tutuş seviyesini bulmakta zorlandı. 3. antrenman ile sıralama arasında ne olduğunu anlamamız gerekiyor."
Yardımcı editör: Adam Cooper
Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”
Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim” Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”
Williams'ın Sargeant'tan beklentisi: "Daha tutarlı ve kazasız yarışlar"
Williams'ın Sargeant'tan beklentisi: "Daha tutarlı ve kazasız yarışlar" Williams'ın Sargeant'tan beklentisi: "Daha tutarlı ve kazasız yarışlar"
Albon: "Monza puanları kritikti çünkü gelecek yarışlarda şansımız olmayacak"
Albon: "Monza puanları kritikti çünkü gelecek yarışlarda şansımız olmayacak" Albon: "Monza puanları kritikti çünkü gelecek yarışlarda şansımız olmayacak"
Sıcak çarpması nedeniyle Katar GP'den çekilen Sargeant taburcu edildi
Sıcak çarpması nedeniyle Katar GP'den çekilen Sargeant taburcu edildi Sıcak çarpması nedeniyle Katar GP'den çekilen Sargeant taburcu edildi
Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık
Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık
Willams, Sargeant'ın geleceğine 2023 sezonundan sonra karar verecek
Willams, Sargeant'ın geleceğine 2023 sezonundan sonra karar verecek Willams, Sargeant'ın geleceğine 2023 sezonundan sonra karar verecek
Son Haberler
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Meksika GP öncesi: Yarış gridi Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”
Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti” Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar