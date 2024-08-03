Albon: "Sezonun ilk yarısı benim için hayal kırıklığıyla geçti"
Alex Albon, Williams'ın 2024 sezonunda şu ana kadar diğer takımlara kıyasla oldukça geri planda kaldığına inanıyor.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
Williams bu noktaya kadar düzenlenen 14 yarışta sadece 4 puan toplayabildi; bu sayı geçen sezon aynı aşamada toplanan 21 puanla kıyaslandığında, takım oldukça geriye düşmüş durumda.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Belçika Grand Prix'sinin ardından Williams pilotu Albon, mevcut durumu şu şekilde değerlendirdi: "Bu sezon şimdiye kadar çok fazla güncelleme yapmadık, bu yüzden geri planda kaldık."
"Ama fabrikada çok zorluyoruz, herkes gerçekten çok çalışıyor. Yaz arasından sonra araçta uygun güncellemeyi yapabilirsek, düzenli puan mücadelesi verebileceğimizi düşünüyorum."
Sezonun ilk yarısını bir bütün olarak değerlendirmesi istendiğinde ise sözlerine şöyle devam etti: "Sezonun ilk yarısı hayal kırıklığıyla geçti."
"Bence en başından beri geri plandaydık. Araç gelişimi konusunda geç kaldık ve bunun bedelini tüm sezon boyunca ödedik."
"Gelecekte iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum, üzerinde çalışmamız gereken bazı alanlar var."
"Yaz arasını sadece bu yıl için değil, özellikle de gelecek yıl için gelişimimize odaklanmak için kullanacağız."
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