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Formula 1 / Son dakika

"Albon sezon sonunda F1'den ayrılabilir"

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"Albon sezon sonunda F1'den ayrılabilir"
Ekleyen:
, Editör

Formula1news'in özel haberine göre Alex Albon, sezon sonunda F1'den ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Red Bull henüz 2020'nin ardından hangi pilotlarla yarışacağını açıklamadı ve sadece Max Verstappen'le kontratı bulunuyor.

Albon, geçen yılın ortasında Red Bull'a katılmıştı ve başlangıçta iyi görünse de, bu yıl çok sayıda hata yaptı ve düzenli olarak Verstappen'e geçildi.

Red Bull, şampiyonluk yolunda Mercedes'le savaşabilmek için iki iyi pilota sahip olmak istiyor ve bunun için sahip olduğu pilotlar dışındaki isimlere bakabileceklerini zaten kabul etti.

Formula1news'in haberine göre Albon, sezon sonunda F1'den ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Sitenin Red Bull'daki kaynaklarına dayandırdığı habere göre Red Bull, Albon'un yerine Sergio Perez veya Nico Hulkenberg'i getirme kararı aldı. Bu Albon'un ana takımdan gönderileceği anlamına geliyor.

Kaynak, Red Bull'un Mercedes'le 2021'de şampiyonluk savaşı vermek istediğini ve Albon'un bunun için hazır olmamasından ötürü güçlü bir sürücüyle anlaşma kararı aldığını iddia etti.

Ayrıca AlphaTauri'de yarışan Daniil Kvyat'la yollar kesin olarak ayrılacak ve takım, Rus sürücünün yerine Yuki Tsunoda'yı geçirmeyi planlıyor.

Ancak Tsunoda'nın henüz süper lisansı yok ve eğer süper lisans alabilirse bu koltuğa Japon sürücü geçecek.

Bu durumda Albon, elinde başka seçenek olmadığı için F1'den ayrılmak zorunda kalacak. Eğer Tsunoda süper lisans alamazsa, Albon AlphaTauri'ye geçecek.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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