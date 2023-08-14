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Albon: "Sezon başında yedincilik için her şeyi yapardık"

Williams pilotu Alex Albon, Formula 1 takımının 2023 sezonu başlamadan önce sıralamada yedinci olmak için her şeyi yapabileceğini söylüyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Alex Albon, Williams FW45

Williams, yeni takım patronu James Vowles'ın uzun süredir geri planda kalan takımı yeniden inşa etmeye başlamasıyla zor bir sezona daha hazır gibi görünüyordu.

Ancak tıpkı 2022 aracı gibi, 2023 aracının düşük sürtünme özellikleri takımın düşük yere basma kuvvetine sahip pistlerinde büyük başarılar elde etmesini sağladı.

Sezon boyunca sadece dört puan elde ettiği geçen yıla kıyasla, Bahreyn'deki açılış yarışında aldığı tek puanın ardından Kanada'da yedincilik elde ederek altı puan toplayan Albon; Silverstone'da da bunu dört puanla destekledi.

Çaylak takım arkadaşı Logan Sargeant henüz puan alamamışken Albon Williams'ı tek başına 11 puanla Haas ile ortak yedinciliğe taşıdı ki bu, Grove merkezli takımın geçen sezon elde ettiği puandan üç puan daha fazla.

Albon, 2023'ün beklediğinden çok daha iyi geçtiğini itiraf etti: "Dürüst olmak gerekirse, şu ana kadar bizim için gerçekten iyi bir yıl oluyor." 

"Çok fazla şey söylemek istemiyorum ama Bahreyn'de başladığımız noktaya kıyasla şu ana kadar büyük bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Belki McLaren'ler kadar değil ama bizim açımızdan doğru yönde ilerliyoruz."

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Photo by: Motorsport Images

"Şu anda Takımlar Şampiyonası'nda yedinci sıradayız. Yılın başında bunun için her şeyi yapardık."

"Açıkçası, sadece odaklanmamız ve devam etmemiz gerekiyor. Ama eminim ki takım olarak yaz tatilinin tadını çıkarıp yenilenmiş bir şekilde geri döneceğiz."

Williams, Haziran ayındaki Kanada Grand Prix'sine yeni bir zemin ve sidepod tasarımı içeren büyük bir güncelleme getirdi.

Bu, takımın tipik olarak araca uymayan pistlerde biraz daha rekabetçi olmasını sağladı ve Albon, erken pit stratejisinden yararlanmasına rağmen Hungaroring'de beklenmedik bir şekilde 11. oldu.

Albon, takvimin düşük yere basma kuvvetine sahip pistlerinde üstünlük sağlamak yerine, herhangi bir yarış hafta sonunda puan için mücadele etme olasılığı daha yüksek bir araca sahip olmanın takıma güven verdiğini söylüyor.

Williams pilotu, "Her yarış hafta sonuna puan için mücadele edebilecek şekilde gitmek harika. Her hafta sonuna bunu bilerek gitmek takımdaki herkes için güven ve motivasyon oluşturuyor." 

"Bu yüzden, bu anların tadını çıkarıyoruz ve biraz puan kazanmayı umuyoruz." dedi.

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Melbourne, sezonun açılış yarışı olma hakkından vazgeçti

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