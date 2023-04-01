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Albon: "Sekizincilik bizim için mini bir zafer"

Avustralya GP'sine sekizinci sırada başlamaya hazırlanan Alex Albon, bu sonucu "mini zafer" olarak tanımlıyor.

Altay Gök
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Albon: "Sekizincilik bizim için mini bir zafer"
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Melbourne'daki antrenman seanslarında aşırı iyi görünmeyen Williams, sıralama turlarında ise Albon ile tam anlamıyla kanatlandı.

Özellikle ikinci sektörde çok güçlü bir performans sergileyen ve sürekli mor sektörlerle gelen Albon, takımı 2022 Belçika GP'sinden bu yana ilk kez son bölüme taşımayı başardı.

Son bölümde de bir Alpine ve bir Haas'ı geçerek sekizinci olan Albon, bu sonuçtan ötürü fazlasıyla memnun ve motive.

Albon, "Çok iyiyim, çok mutluyum. Bugün oldukça özeldi. Her şeyi en iyi şekilde kullandığımızı hissediyorum."

"Açıkçası çok iyi bir aracımız vardı. Cidde'de biraz hayal kırıklığına uğramıştık, lastiklerle ne yapacağımızı tam olarak anlayamamıştık. Bugün sıralamalara gelirken biraz farklı bir planımız vardı, nitekim antrenmanlarda zorlanmıştık."

"Ancak planımız işe yaradı. Lastikler bir kez çalıştığında, diğer her şey çok daha kolaylaşıyor."

"Son 12 ayda kaydettiğimiz ilerleme inanılmaz. Motivasyonumuz yüksek. Artık gerçek bir mücadelenin içindeyiz, aracımız hızlı."

"Her hafta sonu puan alma şansınız olduğunu bildiğinizde daha da motive oluyorsunuz, bu heyecan verici! Ben bunun için yaşıyorum, takım da bunun için yaşıyor."

"Takımda harika bir enerji var. Umarım bunu devam ettirebilir ve elimizdeki güncellemelerle baskıyı sürdürebiliriz. Ancak bu sonucu şimdilik mini bir zafer olarak kabul edebiliriz." 

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