Endişeli olmayan Albon: "Sekiz yaşımdan beri zaten baskı altındayım"

Geçen yılın ortasında Pierre Gasly'nin yerine Red Bull'a getirilen Alex Albon, nispeten istikrarlı bir performans sergilese de Max Verstappen'le aynı tempoyu tutturamıyor.

Taylandlı sürücü, ortalama olarak 0.5 saniye daha kötü dereceler yapıyor ve bu da Red Bull'u stratejik anlamda zor bir pozisyona sokuyor.

Bu yüzden Albon'un AlphaTauri'ye geri gönderilme ihtimali var.

Fakat Albon, üzerindeki baskının her zaman orada olduğunu ve bu açıdan değişen hiçbir şey olmadığını belirtti.

Albon, "Öncelikle sadece iki yarış yaptık. Yani henüz çok erken ve motor sporlarında bu durum hep var. Formula 1'de, yeteneklerini göstermeye çalışan herkes baskı altında hisseder. İşimi iyi şekilde yapmam gerektiğinin farkındayım ve tabii ki, iyi bir iş çıkarmam gerektiğini biliyorum. Ama sekiz yaşımdan beri böyleydi, bu yüzden değişen hiçbir şey yok." dedi.

Albon, Verstappen'le olan fark içinse şunları ekledi: "Çok fazla soru var, ama ikinci yarışa kötü bir başlangıç yaptım ve aşağı yukarı temel sorun buydu. Bu yüzden panik yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Yani evet, lastikleri biraz daha iyi yönetmek ve ne zaman zorlayıp ne zaman zorlamayacağımı daha iyi anlamam gerekiyor. En önemli şey bu. Sanırım araçta biraz daha rahat hissettiğim zaman hız da gelecek."