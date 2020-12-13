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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Seans çok eğlenceliydi"

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Albon: "Seans çok eğlenceliydi"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Alex Albon, beşinci sırada tamamladığı Abu Dhabi GP sıralama turlarının ardından seansın kendisi için iyi geçtiğini ve mutlu olduğunu belirtti.

Alex Albon, sıralama turlarında iyi bir performans ortaya koydu ve son bölüme kalmayı başarırken, seansı beşinci sırada bitirdi.

Albon, Lando Norris'e geçilse de, takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.3 saniye ardında kaldı.

Seans sonrası epey neşeli görünen Albon, "Dürüst olmak gerekirse, her şey yolunda gitti."

"Bu sıralama turlarının, bu sezonun en iyisi olmayacağını düşünmüştüm, ama oldukça iyi gitti."

"Son bölümdeki ikinci turuma üzüldüm. Çünkü ilkinde mükemmel şekilde sürdüm ve ikincisinde biraz fazla zorlayıp turu mahvettim. Bu üzüntü verici."

"Pole pozisyonu için sıkı bir mücadele vardı ve Max için mutluyum. Pole pozisyonunu Mercedes'in alması bekleniyordu ama bizim de şansımız vardı."

"Seanstaki en rekabetçi sürücülerden biriydim ve araçta gerçekten iyi vakit geçirdim. Dediğim gibi, son tur hariç genel olarak mutluyum." dedi.

Albon, yarış temposunun iyi göründüğünü de söyledi.

"Bugün aracımız hızlıydı ve Mercedes de öyleydi, çok yakındı. Bu hafta sonu en başından beri iyi bir pozisyondaydık."

"Cuma günü iyi bir yarış temposu sahiptik. Şimdi yarın iyi performans gösterebilmek için yarışa odaklanmamız gerekiyor."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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