Albon: "Sargeant, çok çabuk öğrenebilecek bir pilot"
Alex Albon 2023'te Williams'ta takım lideri olarak görev alacak ve çaylak Logan Sargeant ilk F1 deneyimi için takıma katılacak.
Sargeant, 2023'te griddeki üç çaylaktan biri olacak. 22 yaşındaki pilot, 2022 Formula 2 Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamlamıştı.
Albon ise, Williams'taki ikinci yılına girerken takım lideri rolünü üstleniyor ve bu sorumluluğu almak için sabırsızlanıyor.
Albon, "Bu, ayağa kalkıp 'Tamam, şimdi takım lideriyim' diyebileceğiniz bir şey değil. Sadece deneyiminizle gelişiyor."
"Red Bull ve Toro Rosso'da geçirdiğim süre, hangi yöne gitmemiz ve hangi alanları geliştirmemiz gerektiğini bilmeme katkıda bulundu."
"Bununla birlikte; kendimi gerçekten ellerimi kirlettiğim, aracı geliştirmeye yardımcı olabileceğim tüm durumlara dahil olduğum ve performans açısından bizi sınırladığını düşündüğüm alanları gerçekten zorladığım bir konuma getirmek istediğimi hissediyorum."
Logan Sargeant, Williams FW45
Fotoğraf: Williams
2022'de Williams için bazı ilk antrenman seanslarında yer alan Sargeant, uzun süredir takımın bir parçası olmasa da, Albon araçla ilgili geri bildirimlerinin şimdiden benzer olduğunu düşünüyor.
Albon, "Logan geçen yıl aracı biraz kullandı."
"O çok hızlı ve simülatörde aldığımız geri bildirimler de oldukça benzer."
"Aynı şeylerden bahsediyoruz, dolayısıyla geri bildirim açısından aynı noktada olduğumuzu düşünüyorum."
"Elbette küçük şeyler ve detaylarda, her çaylak gibi o da hemen hızlanacaktır. Deneyim kazanacak ve çok çabuk öğrenebilecek kadar yetenekli olduğuna eminim." dedi.
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