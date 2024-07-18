Albon, Sainz ile takım arkadaşı olmaya hazır
Alex Albon, 2025 yılında Williams'ta Carlos Sainz da dahil olmak üzere hangi Formula 1 pilotuyla takım arkadaşı olursa olsun "mücadeleye hazır olduğunu" söyledi.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Williams'ın patronu James Vowles, baskı altındaki Logan Sargeant'ın yeri için görüştükleri ilk ismin Carlos Sainz olduğunu söyledi.
Sainz dışında koltuk için adı geçen sürücüler arasında Valtteri Bottas da var.
Fakat Williams, Sainz kararını verene kadar bekleme niyetinde ve ilk etapta İspanyol sürücüyle anlaşmak istiyor.
Williams ile sözleşmesini birkaç yıl daha uzatan Albon, Sainz ile yarışması halinde "mutlu olacağını" ve yanına kim gelirse gelsin "mücadeleye hazır olduğunu" söyledi.
Albon, "Açık konuşmak gerekirse takım arkadaşımın kim olduğu konusunda çok fazla fikir sahibi değilim ya da bu konuda endişelenmiyorum."
"Tecrübe ve takımın genel gelişimi açısından bu uzun yolculukta tabii ki faydalı olacaktır."
"Geri bildirime ihtiyacımız var ve tabii ki Red Bull günlerim sayesinde Williams'a katıldığımda masanın üzerine koyabileceğim pek çok şey vardı."
"Bu döneminin hem geri bildirimlerime hem de aracın performansına yardımcı olduğunu düşünüyordum."
"Listede çok fazla isim var. Kim olursa olsun, tecrübeli bir sürücünün geleceğini düşünüyorum."
“Bu, benim açımdan olmasa da önümüzdeki birkaç yıl içinde orta sıralar için mücadele etmek istiyorsak bizim için önemli olacaktır.”
Sainz ile ilişkisinin griddeki diğer pilotlara kıyasla nasıl olduğu sorulduğunda Albon şu yanıtı verdi: "Diğer herkesle olduğu kadar iyi. Hiçbir fark yok."
“Montreal'de bekleme alanında beraberdik ama orada pek çok sürücü beraberdi."
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